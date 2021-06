Britney Spears testificó en el caso de su tutela legal: "Quiero recuperar mi vida"

La “Princesa del Pop” testificó en una audiencia virtual, en el marco del juicio en el que intenta recuperar su libertad de acción tanto en sus asuntos personales como comerciales.

Spears calificó a la tutela de su progenitor de “abusiva” y manifestó lo mucho que la perjudica.

"Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz, pero en realidad estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir", dijo Britney, quien, por último, expresó: “Solo quiero recuperar mi vida”.