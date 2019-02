En la tapa dice “Calu Rivero” e invita a poner un título al lector. En el interior, en un fragmento, señala: “Viví y sobrellevé como pude los informes que el programa Bendita TV hacía sobre mi persona, burlándose, tratándome con la cobardía machista, vulgar y manipuladora que emplea el ‘desprestigio misógino’, y que está percibida como algo gracioso. Que duele, sí; que hace daño, claro. Cuando la televisión muestra la imposibilidad de respetar nuestro género, ese tipo de informes ya no deja espacio para la comedia; solo expresa la decadencia de un grupo de personas que no comprende que ya no se puede tratar así a las mujeres”.

ADEMÁS:

El conductor, consultado por Teleshow, dijo: “Si no entendió el humor de los informes que hicimos, previos a su denuncia pública contra Darthés, es problema de ella. Sus apariciones públicas previas a esa denuncia eran muy graciosas. Nadie se quejó por el humor que usamos en los informes que hacemos en Bendita. Se nota que Rivero tiene un humor especial. De todas maneras, todo nuestro equipo lamenta mucho lo que le pasó, y por supuesto que después de su denuncia, solamente apareció en el programa en el contexto de su mala experiencia con Darthés. Y le manifestamos nuestro apoyo”.