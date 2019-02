Cabito reveló una traición: "Diego Ripoll le pidió a Matías Martin que me echara"

Una cuestión que decidió no callar más y sacó a relucir en el piso de Incorrectas. "Quise cuidar a todo el mundo. Diego Ripoll, que supuestamente era mi amigo, que pasó año nuevo en casa, le di de comer un montón de veces, se quedó a dormir, por mi espalda le fue a pedir a Matías Martin que me eche hace dos años", le confesó a Moria Casán.

Y agregó: "Yo me entero de eso, no dicho por Diego, por otra gente de la radio y por el propio Matías. Yo me iba a ir del programa pero el Director Artístico de ese momento no estaba de acuerdo en que yo me vaya y me quedé".

Además, Cabito relató el primer momento en el que su relación con el conductor del programa se estuvo a punto de romper: "Matías me vino a decir que me desvinculaban pero que me seguían pagando porque yo me tenía que operar y tenía un contrato vigente con la radio. Pero cuando yo me operé pidió que yo vuelva para ver si recomponíamos la situación pero ya no se podía recomponer. De hecho, con Diego Ripoll hacía seis meses que ni nos saludábamos".

Cabito -Incorrectas

Por otra parte, el humorista se mostró contrariado con la oferta que le hizo la emisora para intentar retenerlo: "Me ofrecieron ir a otro programa por el 35% de lo que yo ganaba. En un país que había aumentado el 50% de un año a otro de inflación pero a mí me reducían un 65% el sueldo. Uno se agacha hasta que se le ve el culo".

Ante este panorama, ya dijo que tenía que pagar el alquiler como sea y se veía en la pista de Bailando por un Sueño. ¿Lo llamará Marcelo?

