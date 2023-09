El hermano de Roberto García Moritán dio positivo en un control de alcoholemia la semana pasada y cuando la Policía le pidió sus respectivos documentos, constataron que circulaba con una licencia falsa. Ante esto, él reaccionó con insultos y amenazas.

“Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan no me compete. Es inmanejable. Imaginate, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos, no sé. Es imposible opinar por ellos y por sus acciones”, señaló la modelo de 45 años.

Al ser consultado sobre que pensó cuando se enteró de la noticia, Pampita sentenció: “Siempre me sucede lo mismo. La que está expuesta, elige este trabajo, soy yo. La que respondo por las acciones, por ser una persona mediática, soy yo. Lo que le pase a los demás, no es que me supera, pero no tengo nada que ver”.

Pampita opinó sobre cómo la reemplazó Zaira Nara en el Bailando 2023

“Se que guardaron muy bien mi lugar. Vino Zaira, generó mucho contenido, que está bueno porque esto es un show completo. No es solo venir y estar, sino generar que se hable. Estuvo bien”, expresó la modelo sobre el desempeño de la hermana de Wanda Nara.

Sobre las críticas que recibió Zaira por su desempeño en el jurado del Bailando 2023, Pampita la defendió y dijo que la producción la eligió para tal rol por un motivo. “Si la eligieron, hay que bancarsela”, sentenció.