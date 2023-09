Habló L-Gante: su vida en la cárcel y su relación con Wanda Nara

Tras estar privado de su libertad en la causa por la que se le imputa "privación ilegal de la libertad y amenazas" contra dos vecinos de la localidad bonaerense de General Rodríguez, el cantante de cumbia 420 se presentó, junto su abogado Diego Storto, en el ciclo que conducen "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez.

“Estoy re tranquilo y mis días son re tranquilos" expresó Elian Valenzuela que reconoce que ahora está encerrado en su casa "para hacer las cosas bien y que no falle nada porque también estos (por su entorno) me comieron la cabeza con todo lo que tenía que poner y estamos cumpliendo”.

Consultado sobre como vivió sus días en prisión, el cantante reconoció “Con paciencia y dije "bueno aprovecharé para hacer otra cosa". No sé qué estaban haciendo afuera, pero lo que sí puedo decir que empecé a recibir buenas noticias con Diego (por Storto, su abogado)”.

Mostrando un costado más tranquilo y reflexivo, L-Gante rescató lo mejor de su estancia en DDI (Delegación Departamental de Investigaciones) de Quilmes y reclamó algo que aún no le devolvió la Justicia “Desde que caí preso hasta ahora no lloré, tenía mucha tiempo para hacer música” y aprovechó para reclamar su teléfono celular, que -según él- continúa “secuestrado”.

image.png L-Gante junto su abogado Diego Storto

Ante la pregunta sobre si le habían pedido dinero para mejorar su estancia durante su detención, L-Gante aclaró “Se rumoreaba y se piensan que soy un jeque árabe. Creo que se exageró con mi causa, el nombre tracciona y en los medios había salido que yo tenía una Ferrari. Tengo que modificar y no me va a gustar hacerlo de estar cerca de la gente, me brindo y me acerco a todos, pero te puedo llegar a pasar que cuando abrazas a alguien en el tumulto de gente te pueden apuñalar" reflexionó.

Wanda y Tamara

Respecto a sus relaciones sentimentales, Elian Ángel Valenzuela aseguró estar soltero y pero aclaró de cómo es su relación con Wanda Nara “Con Wanda está todo de diez, nunca me peleé con ella. Pelea de lo que se dice discusión no hubo y estamos cada vez mejor" con respecto al vínculo con Tamara Báez, su expareja y madre de su hija, Con Tamara también nos llevamos bien, pero no hay reconciliación” se preocupó en aclarar el intérprete de cumbia 420.

L-Gante llegó al estudio de El Trece, acompañado por Jamaica, la hija que tuvo con su expareja Tamara Báez y se refirió a la relación que mantiene con la pequeña “Aprendo todos los días, ella me enseña cosas” y también aclaró en que se parece a él “Lo que le veo que tiene de mí es que una vez que arranca a hablar, ya no te suelta más. Pierde la vergüenza, entra en confianza y ya te explica todo, te habla, te cuenta...” contó entre risas.