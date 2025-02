Catherine Fulop fue sometida a una cirugía

La actriz sufría del síndrome del túnel carpiano y logró aliviar una gran temporada de sufrimiento después de asesorarse con un equipo médico y tomar la decisión de ser intervenida quirúrgicamente.

La condición que molestaba a la venezolana termina por afectar al nervio mediano en la muñeca, causando síntomas como entumecimiento y dolor en la mano. Algo que la madre de Oriana sufrió después de participar del Bailando por un Sueño.

La intervención, realizada en el Sanatorio Las Lomas Nordelta, fue programada y de carácter ambulatorio, permitiendo que la actriz regresara a su hogar el mismo día. Su hija menor, Tiziana Sabatini, la acompañó durante todo el proceso, y le brindó apoyo y contención.

Gracias

Cathy tras la intervención, sostuvo: "Primero que todo, quiero decirles que me encuentro muy bien. ¡Gracias a todos los que se preocuparon por mí y dejaron tantos mensajes amorosos!", comenzó expresando en el texto. Junto al escrito, compartió un video de las diferentes etapas que pasó durante este proceso.

Luego, agregó: "¡Gracias al sanatorio Las Lomas Nordelta y a todo su personal, mis enfermeros, y a mi querido doctor Fernando Kairuz. ¡Gracias, gracias, gracias!". La publicación rápidamente se volvió viral en cuestión de minutos y los seguidores no tardaron en dejar sus comentarios y mandarle fuerzas a la actriz.

En sus historias de Instagram, Catherine dio más información al respecto y subrayó que "Mi gente bella, aquí estoy con mi manito. Estoy re bien. Se me desinflamó mucho, la puedo mover, se me está despertando. He hecho de todo: me hice mi jugo verde y hasta preparé un risotto para mi familia. Lo único que no hice fue ejercicio".