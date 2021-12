Celeste Muriega y Maxi Diorio piensan en tener un hijo juntos

En diálogo con Carmen Barbieri para su programa “Mañanisima” la pareja habló de su rendimiento en la pista pero en un momento, Pampito lanzó una pregunta muy personal para ambos sobre la posibilidad de que sean padres juntos. “¿Es verdad que pensaron en tener un hijo?”, consultó el panelista.

"Yo me separé de Alejo Clerici porque quería formar una familia, quería tener hijos y todavía quiero, y él tenía muchas dudas. Entonces yo no podía esperar cinco años a ver si se decidía. No podía perder ese tiempo. El problema no era de él, sino mío que lo aguanté un montón de tiempo", sostuvo celeste.

"Una tarde estaba hablando con Maxi y se lo conté, y él me dijo que a veces sentía que le pasaba lo mismo. Que le daban ganas de tener un hijo, o que pensaba en esa posibilidad para algún momento de su vida. Entonces vi que nosotros somos recontra amigos, que nos contamos todo, que conocemos las cosas más íntimas y personales de cada uno, que nos llevamos bárbaro, que ya nos tocó convivir y lo pasamos re bien y ahora vamos a volver a hacerlo, y nos planteamos la chance", agregó Muriega.

Por su parte, Carmen Barbieri les preguntó: "¿Harían el amor?" Para concebir al bebé. Muriega entre risas dijo que no y concluyó: "Hay un abanico de variantes y hay que analizar cada una".