China Suárez cantante: estrenó junto a Celli "El Juego del Amor"

"Venía escuchando a Santi (por Celli) hace un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía, así que dije, es él. Era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música", dijo la modelo.

El lanzamiento de su hit fue anticipado por los protagonistas en Instagram y luego se lanzó en las plataformas musicales para ser unos de los temas más elegidos por los fánaticos del pop en las tendencias de este viernes.

El videoclip transcurre en un escenario en blanco y negro y ambos protagonistas caminan separados hacia un inevitable encuentro, mientras todo se destruye a su alrededor.

El responsable de la producción fue Niko Sedano, quien indicó que trató de retratar un escenario apocalíptico para contar una historia de amor y traición.

"Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, fuimos inocentes en el juego del amor", canta la China y algunos se animan a vincular la letra de este tema al affaire que tuvo con Icardi, en pareja con Wanda. ¿Será cierto?

La China Suárez tuvo sus primeras incursiones con la música en el género infantil y adolescente, cuando integró los elencos de Rincón de Luz y Floricienta. Luego, fue protagonista de la serie Casi Ángeles y formó el grupo Teen Angels.

En 2014, participó del videoclip "Hoy" con David Bisbal y en 2015 debutó como solista al presentar la canción "All of Me" (Todo de mí) de John Legend y grabó su propia versión del tema "Tratame Suavemente" de Soda Stéreo para la película Abzurdah, de la cual fue la protagonista.