La China Suárez respondió las preguntas de sus seguidores

Aprovechando el inminente lanzamiento de su primer tema como solista, la actriz decidió tener un ida y vuelta con quienes la siguen en las redes sociales.

Una de las primeras consultas fue sobre si era cierto que había dicho la frase “No soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte”. A los que respondió: “No. Ya lo dije, sigo sin entender. Además no soy de zona norte, nací en capital”.



Otra de las preguntas que llamó la atención fue: “¿Es verdad que te llevás muy mal con tu suegra?”, en referencia a la madre de su ex y padre de sus hijos Magnolia y Amancio. “Falso. La amo, siempre fue tan buena conmigo y mis hijxs. Hemos compartido viajes, salidas, todo”, afirmó junto a una foto en la que se las ve caminando juntas.

En lo que respecta al ámbito laboral, confirmó que no será parte de la novela del Trece ATAV 2. “No, estuvimos hablando pero no puedo por fechas. Me hubiera encantado. Están armando algo lindo igual, lo miraré desde casa”.

Por último, sus fans le destacaron que no estuvo activa en sus redes y la China confesó: “A veces sufro mucho y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo”.