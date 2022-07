Cinco miniseries de Netflix para empezar y terminar en el fin de semana

A continuación, te mostramos cinco miniseries atrapantes para maratonear bien abrigados y relajados.

• Crashing

Una temporada, con seis episodios de media hora cada uno.

Los protagonistas de esta miniserie son un grupo de jóvenes encargados de "custodiar" un hospital abandonado en el que viven por su bajo costo de alquiler. Su escritora y directora, Phoebe Waller-Bridge, es la autora de otros grandes éxitos de comedia británica, como "Fleabag".

• Inventing Anna

Una temporada de nueve capítulos de una hora cada uno.

Una periodista investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera y estrella de Instagram que le robó el corazón y el dinero a la élite social de Nueva York.

Dirigida por Shonda Rimes y protagonizada por Julia Garner, narra el fraude de Anna Sorokin, una estafadora contemporánea con una historia sorprendente.

• Intimidad

Ocho capítulos, de entre 45 y 50 minutos de duración cada uno

Un video sexual de una política con futuro prometedor, filtrado a la prensa, es el catalizador de esta historia que narra la vida de cuatro mujeres que se ven forzadas a pisar la delgada línea entre lo que pertenece a la vida pública y privada. ¿Dónde están los límites de nuestra Intimidad? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando nuestra privacidad se convierte en la conversación de todo el mundo?

Protagonizada por Itziar Ituño (conocida por su rol en "La casa de papel"), Verónica Echegui, Patricia López Arnaiz y Ana Wagener, desde su estrenó, el 10 de junio pasado, generó un gran impacto por su trama y abrió el debate en torno al límite entre la vida pública y privada.

• Halston

Una temporada de 5 episodios.

Miniserie inspirada en el famoso diseñador de moda y socialité norteamericano Roy Halston Frowick, más conocido como Halston, icono de la moda que ayudó a definir el estilo de los años 70. La serie narra cómo convirtió su nombre inventado en un emporio mundial sinónimo de lujo, sexo, estatus y fama, definiendo literalmente su época -el Nueva York de los años 70 y 80- hasta que una OPA hostil le obligó a luchar por su bien más preciado: Halston.

Protagonizada por Ewan McGregor, quien obtuvo un Emmy por su interpretación

• You don't know me

Una temporada de 4 capítulos de una hora cada uno.

Un joven es acusado de asesinato. La evidencia es abrumadora. Pero en su juicio, este hombre cuenta una historia extraordinaria.

"You don't know me" ("No me conocen") se presenta como una de las "perlitas" más nuevas de Netflix, ya que estrenó el 17 de junio pasado y durante semanas se posicionó entre las 5 producciones más vistas en Argentina.

Se trata de una ficción inglesa de suspenso basada en la novela policíaca del mismo nombre escrita en 2017. La serie cuenta con , en la que el protagonista es acusado de un crimen y debe acudir a la justicia. Aunque su abogado le sugiere decir determinadas cosas frente a la corte, éste las desestima y opta por decir lo que realmente cree y recuerda sobre los hechos.