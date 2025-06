El duro ataque que sufrió Roberto Funes Ugarte

"Salí de LN+ y me habían embadurnado la puerta del conductor con mier** de perro. Sabían que era mi camioneta", contó Roberto al aire de Pasa Montagna, en Radio Rivadavia. "Espero que no sea humana... Estaba la policía en la puerta del canal y le dije al chico que me vino a limpiar que me buscara la cámara de seguridad para ver quién fue", amplió Funes Urgarte, sobre las "medidas" que tomó tras encontrar a su vehículo "agredido".

"Seguro fue alguna vieja chancluda kirchnerista que pasó por ahí", lanzó el conductor, al pronunciar al aire su hipótesis sobre el autor material del hecho. Pero lo que le tocó vivir al periodista en los últimos días no terminó ahí... Porque se viralizó su número de teléfono y, a partir de eso, le llegaron todo tipo de mensajes, que lo inquietaron.

"Me asusté porque me habían empezado a mandar mensajes horribles, llamadas y más. Entonces agarré y comencé a filtrar los teléfonos, ya que ellos tienen mi celular en no sé cuántas redes, yo los empecé a quemar a ellos, publicando sus teléfonos. Esto empezó raramente el día que yo tengo la discusión con los trapitos", reflexionó Robertito, sobre el episodio que se volvió viral, con una frase en particular: rosca floja.

FUNES UGARTE EN EL OJO DE LA TORMENTA

"El día de la situación con los trapitos es allí donde toda la militancia opuesta a mi pensamiento, empieza a usar y abusar del insulto 'rosca floja'. Y yo seguía diciendo 'qué raro, no sé de dónde viene todo esto'. Hasta que digo, si ya sé de dónde viene todo, porque el martes cuando condenan a Cristina todos empiezan a festejar. Cosa que a mí no me pareció nada gracioso...", dijo Roberto, en primera persona, durante la nota con Montagna.

"No es una alegría para el país, lo que está bueno es que la justicia haya actuado. No soy amigo de Milei, lo recontra conozco pero 'amigo' es una palabra muy grande. Pero lo banco porque lo voté y entiendo que si lo eligió el pueblo hay que respetarlo", cerró Funes Ugarte.