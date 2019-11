Claudio Caniggia y Sofía Bonelli recibieron la "bendición chamana"

"El fin de la ceremonia era bendecir la unión y proteger a la pareja de las malas intenciones y la mirada ajena. Cuando empezamos a planear el compromiso, lo pensamos de esta manera porque ya nos hicieron mucho trabajo y nos engualicharon", contó Sofía, que mantiene una pelea sin tregua con la ex mujer del ex jugador de fútbol.

Ambos se comprometieron el último fin de semana con un festejo que en Tulum (México). Como el calco de Pampita, de cuando su futuro marido Roberto García Moritán le pidió casarse en la playa, El Pájaro a su manera copió al empresario. Los dos eligieron la arena y el mar y sin maquillaje. La ceremonia duró media hora y pese a la sencillez, la pareja contrató a un conocido relacionsista público, Gaby Alvarez, para la organización del compromiso: "Una chamana los bendijo a través de un ritual maya en el cual intercambiaron sus votos, las ofrendas, cacao -con incienso y resinas naturales, usadas ancestralmente por los mayas- y mezcal", dijo Alvarez.

A su vez, la pareja contó que: "Viajamos un grupo de amigos íntimos, quienes, al igual que nosotros, fuimos limpiados con el humo negro del Copal. Después terminamos celebrando en el mar y el vestido de ella quedó empapado". Bonelli lució un vestido ecológico diseñado en Nueva York.

La pareja se quedará una semana más en Tulum para luego regresar a nuestro país, donde vivirán en el departamento del hotel Faena en Puerto Madero. En Buenos Aires los espera, además, otra fiesta íntima, "un asado a todo trapo" al cual están invitados los amigos y familiares que no pudieron viajar a México. Pero no todo será color de rosa porque su ex, Mariana Nannis, prepara un ataque judicial contra el padre de sus tres hijos.