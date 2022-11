Embed

A pesar de la alta demanda de entradas para losrecitales en Buenos Aires, hubo mucho interés de los fans por ver el show en las salas de cine. Según la consultora argentina Ultracine se vendieron exactamente 38.757 entradas en las 86 salas de los 34 complejos cinematográficos de todo el país, que por el interés despertado debieron ser más, pero se vio limitada la exhibición porque carecían de la tecnología necesaria para la transmisión del evento.

Planteados eventos de alcance global los shows de Coldplay del pasado viernes 28 y sábado 29 de octubre en el Estadio Monumental, se emitieron en directo para Argentina y Latinoamérica y en diferido para muchas de las tres mil quinientas salas en setenta y cinco países, lugares que fueron enumerados -de memoria y en orden alfabético- por Chris Martin antes de entonar el tema “Viva la Vida”.

Para la transmisión del show, la banda inglesa encargó la dirección a Paul Dugdale, frecuente colaborador de la banda y conocedor del público argentino, ya que fue el responsable del documental de la última gira latinoamericana de The Rolling Stones.

Por ese motivo, desde el comienzo se pensó en resaltar el fervor argentino, con la audiencia como un instrumento más y las imágenes de drones en vuelo rasante sobre el estadio y alrededores para mostrar la inmensidad del despliegue visual del show.

La proyección de "Music of the Spheres: Live Broadcast from Buenos Aires" quedó en primer lugar de la facturación, ya que recaudó recaudó 97 millones de pesos y dejó en segundo lugar a Black Adam que juntó 75 en el período. En cuanto a la cantidad de espectadores, el show de la banda quedo en tercer lugar.

Los 5 complejos que más entradas vendieron fueron:

Hoyts Abasto 14.760

Hoyts Unicenter 14.658

Cinemark Malvinas Argentinas 9.167

Showcase Rosario 8.615

Cinépolis Neuquén 8.449

En los tres primeros complejos, la entrada promedio tenía un valor aproximado de $1.000, mientras que en Rosario y Neuquén bajó a $ 800.-