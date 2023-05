¿Cómo reaccionó Karina Mazzocco a la demanda millonaria de Jey Mammon?

La conductora de América TV forma parte de una lista de comunicadores a los que el músico demandará económicamente en la Justicia por lo expuesto al respecto en televisión.

“No me ha llegado ninguna citación, así que veremos, pero está bien que busque Justicia. Todos necesitamos saber qué fue lo que pasó. Justo hoy hablábamos de que el tema quedó inconcluso. No puede quedar así”, dijo Mazzocco.

"De no aclararse qué pasó entre Jey y Lucas sería tremendo, una nueva falla de las autoridades que no investigaron lo suficiente cuando recibieron la denuncia de Benvenuto", agregó la exmodelo.

“Es realmente muy triste toda esta situación”, subrayó Karina sobre el proceder de Mammon, cuyo caso estalló hace unos meses precisamente en su programa.

La conductora puso también el foco en que Mammon tampoco obtuvo una respuesta por parte de la Justicia: “Todo quedó en un ‘ni’. Y esto es injusto también para nosotros, que estamos tratando de ver qué pasó, cómo sigue la vida de estos individuos de acá en adelante. Es desesperante”.

Consultada sobre qué piensa la cifra de US$1 millón que Jey le exigiría a los periodistas como compensación por los daños y perjuicios, Mazzocco apuntó: “No lo vi, pero no me hago cargo de que mi nombre esté ahí barajado. No habló puntualmente de mí ni de mi programa. Si llega a suceder, trabajo en América y América respaldará la situación”.

jey-mammon.webp Jey Mammón, contra Karina Mazzocco y otros comunicadores.

Otros nombres en carpeta

Los nombre que trascendieron a través del periodista Ángel de Brito son él mismo, Yanina Latorre y Nazarena Vélez, los tres integrantes del ciclo “LAM”, Florencia de la V, en su calidad de conductora de “Intrusos”, Karina Mazzocco y Augusto Tartufoli, de “A la tarde”, y José Núñez, de “Jotax Producciones”.

Mientras que como ya se sabía, Lucas Benvenuto también se sumará a las demandas presentadas por el comediante.

El conductor de Telefe había anunciado que acudirá a la Justicia por la causa que prescribió en la que lo acusaron por un presunto abuso sexual contra Benvenuto. "Las personas que hayan mentido tienen que responder", aseguró el también músico, quien quedó en el centro de la polémica desde mediados de marzo cuando se dio a conocer la denuncia hecha en diciembre de 2020.

En la misma, Benvenuto había asegurado que tenía 14 años cuando Mammon aprovechó de su situación de vulnerabilidad.

"Hace rato que hago vida normal. No hay un nuevo Jey Mammon, soy el mismo de siempre", reveló el conductor que fue apartado de La Peña de Morfi cuando revelaron la denuncia. Se trata de una nueva aparición de Jey, quien al principio mantuvo cierto hermetismo y luego comenzó a dar entrevistas hasta que se fue a España para alejarse del conflicto.

Ya en suelo argentino desde hace tiempo, este lunes fue consultado sobre varias cuestiones, vinculadas al caso. "Seguramente que vamos a volver. No sé adónde, pero vamos a volver a la tele", remarcó Mammon, quien dejó en claro una vez más que quiere volver a la pantalla chica.

Además, agregó: "Sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los no hechos, así que no cambia nada".