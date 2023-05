Qué dijo Jey Mammon tras enterarse de que no sería invitado a los Martín Fierro

Desde el programa Socios del Espectáculo (El Trece) le dieron la noticia que de que en Telefe no quieren que esté ternado en Mejor Programa Musical, pese a haber tenido un gran 2022 con Mammon en la conducción (en el primer año sin Gerardo Rozín).

“¿Todo esto sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefe no esté pensando en invitarme a los Martín Fierro”, respondió Jey.

“Me parece extraño que Telefe no quiera invitarme. Eso me parece extraño. Para no invitar a alguien es como un vericueto medio rebuscado. Te digo, nominar a un programa de música, hay un montón hermosos”, aclaró.

Lluego, para que no quede duda que de iría a los Martín Fierro sin la necesidad de una invitación del canal, el conductor dijo: “A mí me podrían nominar particularmente por algo”.

“El programa es un montón, o sea, el programa no soy yo”, replicó el músico y presentador de La Peña de Morfi. Por el momento, no sabe si iría o no a los Martín Fierro, más allá de si está o no nominado.

Martin Fierro 2023: fecha y dupla confirmadas

Autoridades de Telefe se juntaron con miembros de Aptra para definir quiénes serán los conductores de la entrega de Premios Martín Fierro 2023, que se realizará el próximo 9 de julio en el Hotel Hilton.

Según informaron en Intrusos, quieren tener en la conducción a Marley y a Susana Giménez. El conductor habría aceptado y viajaría especialmente para hacer la conducción porque se encuentra viviendo en Colombia, ya que está al frente del reality Expedición Robinson, cuyas grabaciones están demoradas por las constantes lluvias.

Susana sólo participaría de la presentación y entregaría algunos premios, pero luego le cedería el lugar a otra conductora, aunque no tienen en claro cuál de las mencionadas será la elegida.