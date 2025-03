Coscu recordó a su tío desaparecido durante la última dictadura: qué dijo

El joven se refirió a cómo la desaparición de su tío, Pedro Alfredo Di Salvo, sigue marcando la vida de su mamá y la de su familia hasta el presente.

En ese sentido, recordó que su tío fue secuestrado por “pensar distinto” y contó cómo su abuela buscaba a Pedro junto con las organizaciones de Derechos Humanos.

“Mi abuela lo buscaba y marchaba en las plazas para que aparezcan aun sabiendo que también podían desaparecer”, expresó.

El streamer se refirió a la importancia de no olvidar y de asumir esa historia familiar como parte de su identidad. “Me daría mucha vergüenza ir a una reunión familiar y no estar haciéndome cargo de que tengo un tío desaparecido. Que me pregunten y decir ‘no quiero separar a mi público, no quiero perder viewers’. No se tiene que olvidar nunca”, afirmó.

Para Coscu, hablar de este tema no es una opción, sino un deber: “Cada vez que yo pueda hablar, lo voy a hacer con orgullo. Y si me quieren decir que soy un zurdo o lo que sea, me da igual”.

Día de la Memoria: 10 películas del cine argentino para entender lo que pasó durante la dictadura

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el cine argentino ofrece una forma poderosa de acercarse a los hechos más oscuros del país: la represión, la censura, la desaparición forzada de personas y la apropiación de bebés durante la última dictadura militar (1976-1983).

La historia oficial (Luis Puenzo, 1985) Ganadora del Oscar, es un relato crudo sobre la apropiación de bebés, a través de la historia de una madre que empieza a sospechar sobre el origen de su hija adoptada.

Garage Olimpo (Marco Bechis, 1999) Describe el accionar de los centros clandestinos de detención en Buenos Aires y el rol de los militares y civiles en la maquinaria del terror.

Los rubios (Albertina Carri, 2003) Una propuesta documental y experimental sobre la memoria, la búsqueda y la reconstrucción personal de una hija de desaparecidos.

Crónica de una fuga (Adrián Caetano, 2006) Basada en hechos reales, narra el secuestro y la fuga de un grupo de detenidos de la Mansión Seré, uno de los centros clandestinos del Gran Buenos Aires.

Kamchatka (Marcelo Piñeyro, 2002) Desde los ojos de un niño, muestra la vida de una familia que se ve obligada a esconderse. Una historia íntima sobre la pérdida de la inocencia.

La noche de los lápices (Héctor Olivera, 1986) Basada en el caso real de los estudiantes secuestrados y desaparecidos por reclamar el boleto estudiantil en La Plata.

Infancia clandestina (Benjamín Ávila, 2011) Otra mirada desde la niñez sobre la militancia y la clandestinidad, basada en la experiencia real del director como hijo de montoneros.

El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2009) Aunque no trata exclusivamente la dictadura, retrata la impunidad judicial y el accionar de los servicios de inteligencia en los 70.

Pasajeros de una pesadilla (Fernando Ayala, 1984) Una película dura y controversial para la época, que aborda el secuestro y la complicidad civil durante el régimen militar.

Argentina, 1985 (Santiago Mitre, 2022) Relata el Juicio a las Juntas desde la mirada del fiscal Julio Strassera y su equipo. Fue nominada al Oscar y se convirtió en un hito cultural reciente.