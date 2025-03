La agrupación HIJOS repudia el negacionismo de Espert

“Estamos cruzando los límites de lo que estamos acostumbrados a ver”, afirmó Pisoni, y dijo que la marcha de esta tarde de los organismos defensores de los derechos humanos, será “un mensaje contundente” contra un Gobierno “que es negacionista y que usa la represión para justificar el ajuste”.

Espert había reclamado anoche en una entrevista televisiva "demos vuelta la página”, porque “estamos por cumplir medio siglo (desde el 24 de marzo de 1976) y seguimos hablando del golpe de Estado", y consideró que el Día de la Memoria "debería dejar de ser feriado nacional".

En declaraciones a Radio Splendid, Pisoni respondió que “el primero que hizo esto fue Mauricio Macri, cuando dijo que los derechos humanos eran un curro, y esto habilitó a todos los que siguieron después”.

“Repudiamos este hecho de negacionismo, que tiene estrategias en los distintos países, como con el Holocausto o el Genocidio Armenio, y son las mismas estrategias de siempre, se niegan las cifras de la víctimas, se ataca a los familiares”, expresó.

Además, agregó que “hoy es necesaria una ley contra el negacionismo en la Argentina”, y recordó que su agrupación presentó “un proyecto hace dos años en la Cámara de Diputados, en el que se establece que los funcionarios públicos no pueden negar lo que el mismo Estado dice”.

“Si el Estado a través de resoluciones del Poder Judicial dice que hubo un plan sistemático de apropiación de bebés y que lo que ocurrió en la dictadura fueron delitos de lesa humanidad, un funcionario público no puede contradecir esto, y si no que no sea funcionario”, enfatizó.