Cris Morena Day: shows y emoción en una noche a pura nostalgia

Con la conducción de la misma Cris junto a una de las figuras del canal de streaming, Nati Jota, el homenaje -del que participaron varios de los actores y actrices que participaron de programas como Chiquititas, Rebelde Way, Casi Ángeles, Floricienta y Aliados- causó furor con sus shows.

El multitudinario evento comenzó con Mike Amigorena interpretando el tema de Jugate Conmigo, el programa de entretenimiento que salió al aire entre 1991 y 1993. El próximo show estuvo a cargo de Franco Masini -quien interpretó a Luka Colucci en la reciente versión de la producción musical “Rebelde”-.

Luego fue el turno de Agustina Cherri -que formó parte del elenco de Chiquititas hace 29 años- y su hija Muna, quienes interpretaron una versión de “Corazón con agujeritos”. A su término, Mery y Migue Granados salieron a escena para cantar “Rinconcito de luz”.

Otro de los momentos más emocionantes de la noche se vivió cuando Nicolás Vázquez y Emilia Attias dieron un paso al frente y cantaron “Dos ojos”. Pero sin lugar a dudas, el gran momento de la noche fue cuando en la mesa se juntaron gran parte de los protagonistas de Casi Ángeles. Luego de sus respectivos shows, la China Suárez, Lali Espósito , Peter Lanzani, Nicolás Riera y Rocío Igarzábal hablaron entre ellos generando gran emoción en el publico presente.

El reencuentro de Peter con Lali Espósito

Por supuesto, el momento que explotó la audiencia fue el reencuentro de Peter con Lali Espósito, quien fuera su novia años atrás y con quien compartió una de las historias de amor más famosas de la televisión (Thiago y Mar).

“Thiago, no sé si coincidís Pit, pero me parece que había algo tan genuino en los personajes escritos, tan lindos, que nos salía a nosotros con mucha facilidad”, expresó Lali, muy agradecida por la respuesta del público a 14 años del final de la telenovela “Casi ángeles”.

“Ese encanto que tenía esa pareja creo que traspasó la tele y bueno, fíjate tú, 70 años que lo siguen, y lo siguen queriendo y a mí me siguen hablando de Peter. Él hace una película y por algún motivo yo estoy ahí mencionada, yo saco un tema y Peter por algún tema está ahí mencionado”, bromeó la cantante.

“A mí me da mucho orgullo, no es algo ni que me pesa, ni que me jode, ni que nada. Todas las parejas que vinieron tuvieron que acostumbrarse, Peter es Peter. Nos queremos mucho”, dijo Lali, quizá la máxima estrella surgida de la generación de Cris Morena.