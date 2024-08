Soledad Silveyra habló sobre su antigua relación con Chacho Álvarez: "Era un infiel"

En las últimas horas, la reconocida artista le brindó una entrevista a Ángel de Brito en "Ángel responde", el streaming de BONDI, donde brindó varios detalles de su pasado. Entre ellos se encuentran comentarios inéditos, pero también escandalosos, de ese noviazgo que tuvo con el político, con quien sufrió varios desencuentros.

“Es el único de los hombres que he tenido –que no fueron tantos- con el que no pude quedar amiga. Es un tipo muy honesto eh, vivía en un departamentito chiquitito”, comenzó diciendo Solita Silveyra.

Acto seguido, la actriz de 72 años se puso picante y lo expuso con datos que dejaron muy mal parado al ex vicepresidente: “Con él me retiré. Dije ‘basta, no quiero sufrir más’. Sufría porque era un poco psicópata. Siempre encontraba algo; una bombachita, un corpiñito, un pincel… y tenía unas hijas maravillosas que lo cubrían”.

“Con él me retiré. Dije ‘basta, no quiero sufrir más’. Era un infiel. Me la tragué de que había dejado a su novia. ¿Quién no ha sido cornuda alguna vez?”, agregó con una mezcla de resignación y desahogo aunque también afirmó que le tiene cariño.

Quién es el nuevo novio de Soledad Silveyra

La periodista Nancy Duré, de 'Socios del Espectáculo', detalló que Solita conoció a su flamante novio en medio de sus vacaciones. “En el mes de octubre, Soledad viajó a Buzios, Brasil, invitada por una amiga. Y fueron a comer al mejor restaurante del lugar y ahí se encontró con él”, comenzó diciendo la panelista.

"Inmediatamente hubo flechazo pero de parte de él, ella no estaba muy convencida. Él se llama José Luis Vázquez y son contemporáneos de edad", añadió la panelista.

El nuevo amor de Soledad es argentino y está desde hace más 40 años en el país vecino. Además, la periodista dio detalles de la vida amorosa de Vázquez: "Él tuvo matrimonios con personas importantes. Ahora está con Solita".

Por su parte, la periodista Laura Ubfal, agregó que el empresario vive en Buzios desde 1978. Primero compró un terreno y diseñó una posada rústica en una villa de pescadores. Sin embargo, hoy en día la posada "Abracadabra" posee 15 cuartos y un restaurante llamado "El Místico", donde se conoció con la actriz.