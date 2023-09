Cristian Castro y Santiago Motorizado se unieron para cantar "Beso negro"

Embed

Ambos artistas se cruzaron en el escenario del programa Esto es ¡FA!, conducido por Mex Urtizberea. Allí, en primera instancia, Santiago interpretó una versión del tema "No podrás", de Cristian, y su labor llamó la atención de Castro.

"Oí tu versión, llamé a Mex y, la verdad, agradezco que te hayas arriesgado a mi canción. Que un rockero como vos me distinga es demasiado", contó Cristian en el ciclo. Ante esto, el cantante mexicano invitó al vocalista de Él Mató a un Policía Motorizado a interpretar un tema de su banda de metal, titulado "Beso negro".

Cristian Castro dice que Luis Miguel "siempre ha sido el capitán del barco romántico"

Cristian Castro fue al programa de Fernando Dente, Noche al Dente, para presentarse con su banda "La Esfinge", pero también para hablar sobre sus comienzos y su vida en Buenos Aires.

El músico también habló sobre su vínculo con Luis Miguel, que hace poco estuvo haciendo diez shows en el Movistar Arena, con localidades agotadas y con tanta aceptación del público que optó por agregar nuevos shows para el 2024, tanto en Buenos Aires como en Córdoba.

"Creo que es un muchacho muy comprometido, compararlo conmigo es un error y es injusto. El triunfo de Luis ha sido devastador y no se compara con mi triunfo. Lo que ha abarcado su carrera, su trayectoria, ha sido gloriosa. No somos ni siquiera de la misma generación. Se le tiene mucho cariño, mucho amor, siempre ha sido el capitán del barco romántico. Hacen un Boca-River y creo que es injusto, no lo compararía conmigo, tiene una trayectoria imponente comparada conmigo", reconoció el hijo de Verónica Castro, que se mostró agradecido con el ídolo mexicano por haberle proporcionado las entradas para poder verlo.