Cuatro mujeres acusan a Marilyn Manson por abuso sexual

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió la actriz estadounidense, de 33 años, en su perfil de Instagram y en un comunicado enviado a la revista Vanity Fair.

Wood estuvo comprometida con el famoso cantante durante ocho meses en 2010. La pareja hizo pública su relación en 2007 cuando ella tenía 19 años y el 38.

Otras mujeres hablaron del cantante

Por otro lado, la modelo Sarah McNeilly dijo en Instagram que Marilyn Manson la "torturó", incluso la encerró en una habitación y la arrojó contra la pared.

"Fui abusada emocionalmente, aterrorizada y asustada", escribió McNeilly. "Como resultado de la forma en que me trató, sufro de problemas de salud mental y trastorno de estrés postraumático que han afectado mis relaciones personales y profesionales, mi autoestima y mis metas personales".

Ashley Lindsay Morgan escribió también en Instagram que conoció a Marilyn Manson en 2009 ó 2010 cuando ella modelaba en Tailandia y rápidamente se mudaron juntos.

"Hubo abuso, violencia sexual, violencia física y coerción", escribió Morgan. La mujer de origen judío, dijo que Manson le pedía que le trajera recuerdos nazis de Asia.

"Le traje todas estas cosas horribles, siento tanta culpa y vergüenza por eso", escribió. "Quería creer que nunca sucedió y que él no estaba lastimando a la gente de la forma en que me lastimó, me avergonzó, públicamente me avergonzó"

Finalmente, una cuarta mujer, Gabriella, que es una artista conocida como sourgirrrl en Instagram, también compartió declaraciones en las que acusaba a Manson de abuso, incluyendo que la cortó durante el sexo y tomó fotos de ella desnuda sin su permiso y se las envió a otras personas.