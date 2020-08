La actriz y su marido, Gonzalo Heredia, compartieron en sus redes diversas imágenes vinculadas al festejo, desde la decoración de la casa -toda llena de globos para la ocasión, una de las tantas sorpresas que recibió la homenajeada-, hasta una secuencia de fotos del momento de la torta.

“Hay sorpresa de cumpleaños por acá”, escribió la cumpleañera junto a una imagen de su casa decorada con globos, que compartió en sus historias de Instagram por la mañana. Y, horas más tarde, realizó un posteo con una serie de fotos en las que se la veía soplando las velitas junto a su esposo, sus hijos, Eloy (8) y Alfonsina (2), y su perro, Bukowski.

Por "Buko de la suerte" la actriz estaba aludiendo a su perro Bukowski, una verdadera estrella de las publicaciones de Instagram de Brenda. En este caso, se puede ver cómo, mientras la cumpleañera miraba la torta y su pareja le daba un afectuoso beso, atrás estaba el perrito haciendo sus necesidades. "2020", puso la actriz como etiqueta de ese momento captado por la cámara de manera espontánea.

El posteo superó los 40 mil likes rápidamente y Brenda recibió cálidos saludos de diferentes famsoos.

Felicidad para vos, siempre.

Felicidad para vos, siempre.

No hay mejor imagen que nos represente éste año. pic.twitter.com/JWrzZr5RAF — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) August 8, 2020

No obstante, Gonzalo decidió saludar a la madre de sus hijos en su cuenta de Twitter utilizando, únicamente, la imagen en la que su mascota era retratada in fraganti. Y la acompañó con un texto que decía: “Hoy cumple años mi compañera amada. Felicidades para vos, siempre. No hay mejor imagen que nos represente este año”.