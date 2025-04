Mirtha Legrand reveló detalles de una carta que le escribió el Papa Francisco

“Ustedes saben que a mí me mandó una carta hace unos años, porque él era fanático del cine argentino. Y había visto una película mía, que hice con mi hermana, 'Claro de la luna'. Estaba manuscrita por él, y cariñosísima, felicitándome, me decía cosas lindísimas", explicó la conductora a sus invitados. Entre ellos, el legislador Ramiro Marra, el escritor Federico Andahazi y los periodistas Adrián Ventura y Susana Roccasalvo.

Al ser consultada sobre el contenido de la carta, Mirtha recordó parte del texto: “Comentaba que le había gustado muchísimo esa película y que había visto otra que hizo Olguita Zubarry, que era una gran actriz de esa época. Creo que la película se llamaba 'Abuso de confianza' (1950). Se ve que la veía en un cine de Flores".

Luego de recordar la anécdota, la conductora contó la sorpresa que le generó todo aquello. “Yo nunca imaginé que me pudiera escribir el Papa elogiando una película mía. Lo recuerdo con mucho cariño”, dijo. Y agregó: “Después me mandó otra carta agradeciéndome que yo lo había saludado. Le tuve un gran cariño y una gran simpatía”.

Mirtha reveló con tristeza el destino de la misiva. "Yo busqué esa carta ayer por toda mi casa y no he podido encontrarla. Hace unos años me robaron en mi casa. Entre lo que se llevaron estaba mi ataché. Yo estoy convencida que dentro de ese ataché estaba la carta”, evocó.

Durante el programa, hubo otra referencia a Francisco. Fue cuando Jimena Monteverde, la cocinera del ciclo, entró al estudio para presentar el menú. “De postre tenemos un panqueque con dulce de leche en honor al Papa, que le gustaba”, anunció a la Chiqui y los invitados. “Sé que te gusta a vos y que al Papa también, era fanático del dulce de leche y del panqueque. Así que en honor a él hicimos un menú argentino”, se despidió.

En junio pasado, la diva había recibido el saludo del Santo Padre a través de Monteverde. “Sabés que tengo un mensaje para vos, del Papa. A la única persona que le habló fue a mí. Le mostré tu video, en el que le mandabas un saludo, y me dijo que te manda un beso grande. Me dijo ‘decile que la veo siempre, pero decíselo en secreto’”, expresó en aquel momento.

Cuando escuchó que Francisco le había dedicado unas palabras, Mirtha no ocultó su sorpresa. “¡No puedo creerlo! ¡Qué increíble!”. Entre risas, Monteverde agregó: “¡Estoy pecando! Que no vea esto”. Fue entonces cuando la Chiqui comentó que había visto una foto de la chef con el papa. “Le di la mano y me estaba hablando ahí de vos, a la única persona que le habló”, detalló Jimena.

La misa funeral del Papa Francisco tuvo lugar ante más de 250.000 personas en la Plaza de San Pedro. A la ceremonia asistieron decenas de jefes de Estado. Entre ellos estuvieron los presidentes Javier Milei, y Donald Trump, de Estados Unidos.