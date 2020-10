El actor Damián de Santo, protagonista en estos días por su desesperado esfuerzo por combatir los incendios que azotan la provincia de Córdoba, donde vive, fue denunciado por usurpación de unos terrenos y él se defiende.

El miércoles se conoció la noticia de que el actor Damián de Santo había sido denunciado por usurpar tierras en el lugar donde construyó su desarrollo inmobiliario. Lo cierto es que este conflicto lleva ya un largo tiempo y ahora, que volvió a estar en el centro de la escena, el actor decidió hablar públicamente. "Estamos en juicio. Yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto porque estamos en una etapa inicial del juicio y cualquier comentario que yo puedo hacer me parece que no suma. Al contrario, podría desvirtuar la situación. Lo único que puedo asegurar es que no soy un usurpador", dijo contundente en diálogo con con el canal de noticias TN.