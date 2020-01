El propio joven ensayó una explicación de lo ocurrido el viernes 27 de diciembre, en el que dijo que tras una discusión en el departamento que compartía la pareja, tomó un cuchillo para "asustar" a la chica, a la que no llegó a lastimar.

"Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males. Se encerró en el baño cuando me vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentí su miedo", le contó al sitio Exitoina.

Rivera, quien en México se dedica a vender fotos y videos eróticos propios, dijo que fue golpeado y atado en una cárcel de ese país, de donde aseguró que pudo desatarse gracias a poseer "poderes".

Por su parte, Candela, su novia, decidió terminar con la relación y volver a vivir con su madre, mientras consideró que Rivera "está loco".

"Es verdad que me quiso matar, él está loco y le agarró un brote psicótico. Yo estoy en Playa del Carmen, Eloy necesita estar medicado porque las drogas le hicieron mal", expresó la joven al mismo medio.

Rivera dio una particular versión de los hechos en un mensaje publicado en redes sociales: "Intenté asesinar a mi novia. Estuve preso en una cárcel mexicana. Terminé internado sin dinero, desnudo y lleno de sangre", expresó.

También llegó a comparar su caso con el del actor Matías Alé, quien fue internado en 2005 a raíz de sufrir un brote psicótico. "Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla, pero logré desatarme con mis poderes. Decían que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé. Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó", sostuvo.