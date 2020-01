"¡Ni se te ocurra tocármelo, negra de mierda!’, me dice. Se me vino encima, directamente. Me quedé en el auto porque no terminaba de entender lo que estaba pasando. Se volvió loca", contó la mujer en diálogo con FarandulaShow.

El episodio tuvo lugar en la noche de fin de año, Susana festejó en familia con su hija, Mercedes Sarrabayrouse junto a su pareja, Joe Miranda y los dos hijos fruto de la relación con Eduardo Celasco, Lucía y Manuel. Como era de esperar tras la cena, los jóvenes partieron con sus respectivos novios y amigos a festejar en Tequila, el boliche de moda de Punta del Este.

Sin darse cuenta, al llegar a la disco, Celasco habría bloqueado una entrada de autos con su Mini Cooper. Y ese error, desató la violencia. A la salida del boliche, la joven vio como los propietarios de la casa trataban de esquivar su coche –supuestamente con maniobras riesgosas- para poder salir en búsqueda de su hijo que se encontraba en una fiesta.

Según la versión de Adrián Pallares, la infracción se convirtió en un hecho violento: "Lucía se bajó del auto, le pegó al hombre con algunos problemas en la cadera y éste cayó sobre el capot del su auto". En línea con el comentario de Pallares, el hombre, que iba a buscar a su hijo y que alquiló cerca de Tequila, fue quien radicó la denuncia en la comisaría de la Barra.

A Daniel Ambrosino, también panelista del ciclo de Jorge Rial, le llegaron audios de los gritos de la pelea que subió de tono cuando llegó al lugar la mamá de Lucía, Mercedes Sarrabayrouse: "Lucía amenazó al hombre al decir ‘vos no sabés quién soy ni a quién voy a llamar".

En una cuestión de segundos llegó la hija de Susana con Joe Miranda y se desató la gran batahola. Ambrosino puso el audio de los gritos de él: "Gordo pu..." y recibió como respuesta de la mujer que acompañaba al hombre "Calláte drogada". En versión de Ambrosino la denuncia la radicó la nieta de Susana en la fiscalía de San Carlos en Punta del Este.

No es la primera vez que la familia de Susana está involucrada en escándalos. En 2016 se viralizaron los videos de la feroz pelea de Joe Miranda con el dentista de su mujer, Marcelo Carta, por cobrar demasiado su trabajo. Esa denuncia del profesional quedó archivada.

