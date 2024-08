Diego Leuco y Sofí Martínez: ¿Juntos y reconciliados?

En la primera edición de los Premios Ídolo que se realizó en el Salón Tatterstal del Hipódromo de San Isidro, la periodista de Urbana Play estuvo a cargo de la conducción junto a Nico Occhiato y el periodista asistió como nominado de su programa de streaming Antes que Nadie, que sale por Luzu TV.

“¿A alguno conocés de esta terna vos o no?”, le preguntó Occhiato a su compañera de conducción, mientras en pantalla se veía la categoría Actualidad, con los nominados Lara López Calvo, Mamá Ahorro, Mai Pistiner y Leuco.

“Sí, a alguno puede ser, eh”, respondió la joven. Y Nico añadió, pícaro: “¿Te gustó cómo le quedó el corte de pelo nuevo a Leuco? Viste que se hizo el fleco”, lo que generó la reacción de la exnovia de Leuco. “Eh sí, la verdad que me gustó mucho. Se sacó el jopo, en realidad”, lanzó.

Sofi Martinez habló por primera vez luego de que la vincularan con Pablo Aimar y Marcos Ginocchio

La periodista deportiva, Sofi Martínez, esclareció los rumores que la vinculaban con el ayudante del entrenador de la Selección, Pablo Aimar, y con el ganador de GH2022, Marcos Ginocchio.

“¿Cómo hacés? Porque según un portal estás saliendo con Pablo Aimar, estás saliendo con Marcos Ginocchio, estás saliendo con Lady Gaga y con uno de la comisión que te hizo una propuesta en un barco. Contame ¿cómo hacés?”, le cuestionó su compañera en Perros de la calle (Urbana Play), Evelyn Botto.

“Mi madre me ha llamado, y me dijo “Sofía, pará un poco, dejá de voltear muñecos”. Ahora, vale la aclaración, no es así. No estoy con nadie de todos los que se han dicho. La desmentida es absoluta”, confirmó la periodista.