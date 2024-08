Delfina Chaves habló del mensaje que le envió su madre tras ver su escena sexual en la biopic sobre la reina Máxima

Delfina le comentó al conductor que se enteró del casting, pero que no creía quedarse con el rol, incluso dijo que ante la inseguridad, buscaba razones por la cual no podrían elegirla.

720.webp

“Mandé 8 videos al casting, pasaron como tres semanas y me llamaron para el ‘callback’”, la actriz confesó que tenía miedo de que la rechazaran porque el inglés no es su primer idioma.

“Ya en la segunda llamada me puse los lentes de contacto”, sostuvo, dando a entender que quería que los productores la vieran más personificada. “En la tercera ronda, que fue en vivo con la directora, yo seguía sintiendo que me iban a rechazar”, agregó.

“Ese tercer casting que hice presencial, fue el día después del partido contra Países Bajos”, recordó entre risas la actriz como una de las razones que por la cual podrían rechazarla.

JNR3DBEUBZFP7N2CBGX6TL4CHM.jpg

¿Qué dijo su madre al ver su escena sexual?

En el primer capítulo de la serie de Máxima, que relata la historia de amor de la reina de Países Bajos, Delfina Chaves protagoniza una escena de sexo. La actriz le reveló a Andy Kusnetzoff en Perros de la calle cuál fue el mensaje que le envió su mamá Claudia al ver la escena.

“Mi mamá vio el primer capítulo y me mandó un mensaje, en el que me dijo ‘ya vi tu escena de sexo. Así que ya puedo ver más allá de mis ojos’. No sé qué significa, ma, pero te amo”, contó entre risas.