“Papi, quiero quedarme a dormir con vos”. Esa frase la publicó Diego Armando Maradona en su cuenta de Instagram. Además adjuntó algunos corazones y una foto de él con su hijo en la pileta. Luego cambió la frase y puso: “Disfrutando con mi hijo”.

Además Jorge Rial difundió un video familiar en el que se los ve felices al Diez y su nene. “Feliz Navidad”, le dice Dieguito y le da un abrazo. Sin dudas, este reencuentro movilizó al astro, quien hacía más de dos años que no vivía jornadas así con el nene.

Sobre esa reunión, hablaron Omar Suárez, amigo de Verónica, la propia Ojeda. “Espero que esto le sirva a Diego para darse cuenta que Rocío lo aleja de sus nietos, de sus hijos y de sus mujeres. Es por celos”, sentenció Suárez en declaraciones al programa de América.

En el mismo ciclo, Verónica Ojeda expresó: “A mi hijo lo vi feliz. También me daba un poco de miedo, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Estuvieron juntos hasta tarde y él no se quería venir, se hacía el dormido. Se quería quedar con su papá. ¡Fijate lo feliz que estaba! Me dijo que jugó con su papá, que le dijo que lo amaba, que lo abrazó mucho. Estaba feliz. Es un nene de 5 años, que en febrero va a cumplir 6, que hacía un montón que no veía a su papá. Yo a su papá siempre lo puse en primer plano”.

Diego está feliz por esto, pero... Más allá de la relación recuperada con su hijo y de haber conocido a su nieto Diego Matías, Luis Ventura reveló que Maradona está algo deprimido por todos los conflictos que le tocó vivir con Rocío y con parte de su cuerpo técnico. Por eso debió recurrir a una cura de sueño porque el Diez no podía descansar bien.