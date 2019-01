Todo empezó en la semana con una nota a Nazarena Vélez que lo volvió a defenestrar en los medios por si hay un posible encuentro entre Fede Bal, quien protagoniza la revista Nuevamente Juntos, y su hija Barbie, que trabaja en la obra de José María Muscari, Derechas, en Mar del Plata. También es de la partida Laurita Fernández con Sugar, pero a diferencia de Barbie, quien le hizo una denuncia por “violencia de género", la relación con la rubia terminó en buenos términos.

Bal se mantuvo en silencio cuando habló Naza, su estrategia es ignorarla en todo momento, pero no permitió que Cinthia Fernández, porqué si, lo retratara como violento. Y via twitter respondió: “Hoy dijiste que por experiencia propia sabes que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente”. Y remató con un segundo tuit: “Peor hablan de mi, más fuerte me vuelvo. No pienso dejar pasar más nada. Pero no voy a exponer en la TV nada de mi accionar. Voy a responder con trabajo, como siempre. Y en una obra que me emociona noche a noche. Soy fuerte, mucho más de lo que yo creía”.

Cinthia contó ese episodio extraño que vivió con Bal cuando Angel De Brito en el ciclo Los Angeles de la Mañana le hacía una nota a Florencia De La V, defensora de Fede porque fue testigo de la relación sentimental con Barbie cuando los dos actuaron en la obra Enredados, en el verano de 2016 en Carlos Paz.

“Flor -le dijo Cinthia a De la V-, vos que lo conocés tanto (a Fede Bal) y tienen una gran amistad, sé que me vas a decir que no, pero han salido numerosas noches y a mí, por experiencia propia, me consta que Federico cuando ingiere alcohol se pone un poco agresivo ¿No lo considerás en esos casos cuando toma a la noche?”. A lo que De La V preguntó “¿agresivo?”. “Sí -reafirmó Fernández-, agresivo, irascible, por cambiar la palabra que es un poco más.. ¿no te ha pasado”. Y Flor le retrucó: “Nunca lo vi agresivo, nunca avalaría a un hombre golpeador”.

La retractación que pidió Fede llegó pero a medias. Cinthia Fernández brindó un móvil para el ciclo Chismoses en la señal Net TV, ciclo que conduce Augusto Tartúfoli: “Por ahí estuvo demás la palabra agresivo. Pero a mí, pasar me pasó. No soy mala leche con lo que digo. No dije nada que no sea mentira”. Para la panelista su frase fue una cuestión de forma, pero no de contenido.