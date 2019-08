"La serie de Tevez es cualquiera. Como me gustaría decir lo que verdaderamente es, mi barrio no son tiros y delincuencia. Mi barrio es humildad y códigos. Cosa que él parece que no tiene. Bronca que muestren una realidad que no existe", escribió esta dragqueen en su cuenta de Twitter.

“Una realidad que no existe acá quise decir obviamente. ¿Hay delincuencia? ¡Sí! Como en todos lados, pero este es un barrio de gente laburadora y humilde que se levanta a las 5 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde para poder tener un plato de comida en la mesa”, agregó en otro mensaje.

La serie de Carlos Tevez muestra la infancia y adolescencia del jugador en las calles del “Barrio Ejército de los Andes”, conocido en el imaginario popular como “Fuerte Apache” debido a las numerosas menciones que se hicieron en hechos policiales sobre el mismo en las últimas tres décadas. Gracias a eso, Tevez fue apodado “El Apache”, mote con el que lo identificaban incluso en los relatos deportivos.

“Yo voy a ir por la vida con la frente en alto diciendo que soy del Fuerte Apache, un barrio donde nos criaron con humildad y códigos”, había escrito con anterioridad.

A pesar de las muy buenas críticas con las que cuenta la serie debido principalmente a sus logradas actuaciones, los vecinos de la zona –muchos de los cuales participaron en su realización- no están muy conformes con el resultado final, según la voz de La Queen, que cuenta con 47 mil seguidores en Instagram y 2600 en Twitter.

“No olvidemos este comentario homofóbico de Tevez. Repito, no representás al barrio, no sos el jugador del pueblo, la gente acá NO te quiere. Yo vine a demostrarles que siendo marica podés ser alguien siendo del Fuerte Apache. Horror quienes acompañan con risas esto”, escribió junto a un video en el que el jugador afirma que llevaría a su hijo al barrio para que le peguen “un par de cachetadas” así “no dobla la muñeca”.

“Me canse de sonreír y decir que está todo bien con él. No, no está todo bien con él. Todo para el culo. Acá en El Fuerte Apache no lo quiere nadie por macrista y homofóbico. ¿Les cuento el final de su serie? Pierde la conciencia de clase”, concluyó la dragqueen en su verborragia catarata de tuits.