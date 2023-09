Dwayne Johnson "La Roca" víctima de "una trampa" de sus hijas

El exluchador profesional de la WWE estadounidense subió a su cuenta personal de Instagram, en donde se puede ver como las pequeñas Jasmine y Gia "se aprovechan" de la nobleza de su padre.

Captura de pantalla 2023-09-12 a las 16.26.35.png

En el texto que acompaña el video, Dwayne Johnson relata -con amor y humor- la nueva travesura que sus hijas hicieron con él. "Sábado por la mañana trabajando en mi oficina cuando los dos pequeños tornados irrumpieron con “Papá, ¿puedes darnos dos minutos?”, complaciente con sus dos peques.

El actor responde: “Claro, pero no me pongan nada en la cara, tengo una reunión de ZOOM en 20 minutos”, a lo que las niñas responden a coro: "OK, papá".

Las babys de @therock le pidieron jugar un rato pero este les pidio que no le hicieran nada en la cara porque tenia una reunion por zoom y miren cual fue el resultado.mp4

Minutos después, el duro exluchador reconoce -con hidalguía y humor- su nueva derrota. "Debo ser un tonto para seguir cayendo en esto una y otra vez ‍‍Pero ese es nuestro trabajo como padres y hombres (y a nosotros nos encanta)", publicó acompañando los textos con emojis de carcajadas y corazones.

image.png Dwayne Johnson con Jasmine y Tiana Gía, sus dos pequeñas hijas, de 8 y 5 años.

Esta no es la primera vez que el famoso actor sube fotos y videos en donde comparte las travesuras de sus hijas con maquillajes y esmaltes de uñas. El 28 de marzo subió a su cuenta de Instagram otra de las "intervenciones" a las que fue sometido, y posó "sexy" con los resultados.

Pintado.jpg

Dwayne Johnson dejó en claro que hoy es mejor papá y esposo, y lo muestra -a través de sus redes- cómo disfruta de sus hijas y que por verlas sonreír es capaz de todo.

A Jasmine y Tiana Gía les gusta jugar con él, hacerle bromas y él lo disfruta al máximo, dejando en claro que pintarle las uñas a sus hijas, jugar a tomar el té con ellas, y peinarlas es parte de la paternidad responsable y no le resta hombría.

image.png

"El Mensajero", la película olvidada

A veces ocurre que una película pasa desapercibida en el momento de su estreno, y tiempo después encuentra su segunda oportunidad. Ese parece ser el caso de "El Mensajero (o"Snitch") un thriller protagonizado por Dwayne Johnson, que recientemente se ha convertido en un éxito sorprendente en Netflix, pero en su estreno en cines en 2013, sólo recaudó en cines 57 millones de dólares.

Recientemente, el gigante de streaming Netflix difundió la lista de las 10 películas -en inglés- más vistas en todo el mundo durante la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre, y -para sorpresa general- "El mensajero" estaba el décimo lugar. El film tuvo 2,3 millones de espectadores y acumuló un total de 4,1 millones de horas vistas, lo que la ubicó al mismo nivel que éxitos actyuales como "Agente Stone" con Gal Gadot y "¡No estás invitada a mi bat mitzvah!" con Adam Sandler.

Embed

Es un thriller basado en hechos reales y está dirigido por el estadounidense Ric Roman Waugh. La trama gira en torno a un padre que se ve atrapado en el mundo del narcotráfico mientras lucha por salvar a su hijo de una injusta condena.

John Matthews (Dwayne Johnson) dirige una empresa de construcción, pero su vida da un giro dramático cuando su hijo adolescente, Jason Collins (Rafi Gavron), es arrestado por tráfico de drogas.

Jason fue víctima de una trampa hecha por un amigo, lo que lo ha implicado en un delito grave. Es entonces que John se ofrece ayudar a la DEA (Administración para el Control de Drogas) para atrapar a un importante narcotraficante a cambio de una reducción en la sentencia de su hijo.