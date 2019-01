ADEMÁS:

Moria, por su parte, hizo silencio, algo raro en quien siempre habla de todo y todos... Kämpfer utilizó las redes sociales para explicar la razón por la cual la echaron de un día para el otro de América:

“Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feinmann por haberme insultado, gritado, amenazado en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona denunciada”.

La periodista afirmó que “yo denuncié violencia y amenazas, y me echaron. Sí, y lo lamento, pero aun así lo haría de nuevo porque no puedo pedirle a nadie que sea valiente si yo misma no lo soy”.

La buena nueva es que en medio del despido hizo un gran anuncio: “‘Nos vamos a casar en primavera con Agustín Gianella”.