La denuncia de la mujer de Cipolletti (se supone que se agregarían cuatro denuncias más) y el fuerte testimonio de la periodista Paula Galloni, se suman al extraño episodio en el que Axel se vio envuelto con Tini Stoessel

Desde hace más de una semana trascendió a los medios la existencia de una denuncia por "abuso sexual simple" contra el cantante pop Axel. Irónicamente, el mismo que le pone voz a un himno feminista: No es No. Este todavía no se hizo eco de la grave acusación de una mujer de la provincia de Río Negro. Ayer el conductor de Los Angeles de la Mañana (El Trece), Ángel De Brito, le pegó sin perdón al cantante: "Tu silencio te incrimina".