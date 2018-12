"Luciana, me podés dar la lista de los abusadores que defiendo, porque si hablás con tanta propiedad y autoridad por lo menos decime a quien defiendo", le dijo Burlando enojado. "Yo tengo autoridad para hablar porque llevo años acompañando a mujeres abusadas", fue la respuesta de la periodista. "Me parece que te estás equivocando, estás diciendo algo tremendamente grave. ¿Vos sos abogada o periodista?", le dijo Burlando lo que hizo estallar a la periodista.

"Ahí está el problema. Cuando Burlando pregunta eso no está preguntando si soy abogada o periodista. ¿Sabés lo que te está diciendo? "Teneme miedo". Hay abogado con poder y con dinero que hacen esto. Yo busqué cuidar a Thelma de abogados como vos y me gustaría que no hagas esta defensa. Yo, igual que muchas otras víctimas pedimos eso", respondió la periodista.

El diálogo se volvió tenso y la periodista le enrostró a Burlando su poder y sus influencias en la Justicia. "Hay abogados con poder como vos que intimidan. Vos a mí me intimidás, yo me cuido de lo que tengo que escribir por abogados como vos", le dijo. "Estas equivocada, por ahí te intimida mi inteligencia", dijo con ironía Burlando. Y la periodista respondió: "No es el caso, lo que me intimida de vos es tu poder, tu dinero", dijo.