El descargo de Jimena Barón después de que la cosificaran en Córdoba

Dada la repercusión que generó el episodio, se esperaba que la influencer se manifestara al respecto. Según sus propias palabras, en un principio creyó que no correspondía darle entidad a Manzur, pero luego sintió que muchas de sus seguidores padecen situaciones similares y correspondía emitir su juicio. “Hay muchas chicas jóvenes que me siguen a las que todavía no les chupa un huevo lo que piensen”, arrancó.

Para que quede clara su postura, manifestó: “No está bien que me presenten como un culo. No está bien que la arenga hacia el público sea si tienen ganas de verme el ojete o no y que tiren el comentario de que yo no voy a tener ningún problema. Digo, si presentan culos que presenten los culos de todos, de los chicos que tocaron después también y de la gente que estuvo antes también”.

Y agregó: “Si yo tengo problema o no en mostrar el culo es un tema mío y no debería ser una presentación hacia un show. Sé que también se comentó en televisión y se hicieron algunos comentarios. A mí me sorprende que en el 2019 sea un tema el culo de una mina. Mostrar el culo, mostrar una personalidad sexy, sexual. Me aburre, me parece un tema antiguo”.

Asimismo destacó su sorpresa por el hecho de que su libertad para mostrarse siga generando controversias: “Me siento hasta ridícula diciendo esto y aclarando esto, pero hay muchas minas que les sigue siendo como sofocante todo este tema de la puta, del culo, del gato, de todas un poco las letras que yo también vengo haciendo, porque entiendo que esto es un tema vigente, y me parece una locura”.

Por último, después que Manzur ofreciera sus disculpas vía Instagram, la actriz y cantante fue contundente: “Está todo bien pero culeado, por favor, 2019, actualizate”.

