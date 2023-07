El ex de Julieta Poggio estaría de novio con Cande Lecce, la supuesta amante de Icardi

“Tengo fotos de un encuentro, pero me contaron que hubo varios. Se conocieron aproximadamente hace tres semanas, todo arrancó en un programa de televisión donde coincidieron los dos”, contó el periodista Juan Etchegoyen y agregó: “Empezaron a hablar por mensaje, por llamada, que una cosa llevó a la otra y, desde ahí, no pararon de hablar”.

“Este fin de semana, mi fuente los encontró a full en un boliche. Los vieron a los besos en el boliche Ink, en Palermo”, lanzó el panelista de Nosotros a la mañana (Eltrece). En esa línea, indicó: “Se comieron la boca, están conociéndose y pasándola bien. Me contaron que los vieron superacaramelados”.

“Los protagonistas me cuentan que hay una relación pero que no es la primera vez que salen”, cerró Etchegoyen al aire de Mitre Live (Radio Mitre AM 790).

Aseguran que Flor Vigna perdió la conducción de “El Último Pasajero” y será reemplazada por Julieta Poggio

Según adelantó Yanina Latorre, la bailarina sería reemplazada por una ex Gran Hermano: “Tengo algo para decir de Flor Vigna, una primicia negativa, creo que ni ella lo sabe”, comenzó la panelista.

“A Flor Vigna la limpian de ‘El último pasajero’. Hay un triplete: Flor Vigna, Nico Occhiato y una tercera persona que es la que va a reemplazar a Flor Vigna. Todavía no lo sabe”, aseguró Latorre.

La panelista de LAM explicó que Flor terminaría con su contrato y luego sería reemplazada por otra figura. “Es para el próximo, porque viste que ellos graban, no sé cómo es. Esta temporada la termina. Una persona de Gran Hermano va a ocupar el lugar de ella con Nico Occhiato”, reveló.

Según indicaron en el programa, el reemplazo de Vigna sería Julieta Poggio, quien se convirtió en su amiga tras trabajar juntas para el videoclip ‘Mal ahí’ de la cantante. “Julieta tampoco lo sabe todavía. Les estoy avisando, mañana me lo van a desmentir, como todo”, comentó y añadió: “La próxima temporada va a ser con Occhiato y están intentando con Juli, que va a firmar obviamente”.