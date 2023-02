BoxFish-sobre-el-abuso.jpg

“Ante la denuncia por abuso sexual presentada por Florencia Moyano en el contexto de las grabaciones del ciclo El Hotel de los Famosos, expresamos nuestra solidaridad con ella y, así mismo, comunicamos que nos hemos puesto a entera disposición de la Justicia para el aporte de todo elemento que sea requerido en la resolución del caso”, comenzó el comunicado publicado por la productora en su cuenta de Instagram.

“En el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones”, dijeron sobre la medida tomada contra el participante.

Para finalizar, el comunicado señala que “en Boxfish procuramos un ámbito seguro, propicio y cordial para todos nuestros trabajadores. Es por eso que, desde el primer instante, no solo hemos atendido las necesidades de Florencia sino que además actuamos en consecuencia. Reafirmamos que jamás hemos avalado, avalamos ni avalaremos ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo en ninguna de nuestras producciones bajo ninguna circunstancia”.

Flor Moyano y Juan Martino.webp Flor Moyano denunció ante la justicia a Juan Martino.

La denuncia de Flor Moyano

Florencia Moyano -con el patrocinio del abogado Roberto Castillo-, presentó una demanda penal en la que relató detalladamente los presuntos abusos que habría recibido por parte de Martino y que habrían ocurrido durante la grabación de "El Hotel de los Famosos 2".

“Presento de manera formal la denuncia penal por la comisión del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal contra el señor Juan Manuel Martino. Por resultar víctima de los hechos a investigar en un contexto de violencia de género”, comienza la denuncia.

“El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola. Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas”, agregó.

Juan Martino.jpg

Moyano relató otro hecho en la denuncia: “Un día, estábamos en la pileta en grupo, en unos inflables, y Juan me metió el pie en la cola. Me puse muy mal, lo expuse. Él se enojó y me comenzó a insultar con mucha violencia”.

“Juan quería dormir conmigo, pero yo quería dormir sola. Para no generar un conflicto y que no se enoje, me acostaba con él un rato y después, me iba a mi cama”, explicó y comentó que “siempre que me acostaba con él, Juan quería aprovechar la situación para tocarme con su miembro, para intentar manosearme y demás. Todo esto delante de todos los demás”.

Y otro acto de presunto abuso quedó registrado en la denuncia: “En el baño, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección. Esa situación me derrumbó. Fue el peor momento de mi vida. Jamás pensé que me iba a suceder algo así”.

“Finalmente, el 24 de noviembre de 2022 me voy a dormir, viene al cuarto y me pregunta qué me pasaba. Nos acostamos en mi cama y me dice que me quiere sentir y le digo que no, que había cámaras, y él me dice que las cámaras no grababan”, detalló Moyano y explicó que “sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba (sic), me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock”, continuó.

“No me movía y no quería que vean que estaba pasando eso. En ese momento reinó en mí el dominio de este agresor sexual”, añadió y cerró explicando la actitud del productor del reality: “a los minutos entró Nicolás, el productor, y tiró preservativos. Yo tenía tanta vergüenza y humillación que lo único que quería hacer era ir al baño, pero tenía miedo que venga él. Decidí dormir y llorar”.

Es necesario aclarar que el programa se grabó por completo el año pasado y recién se salieron al aire las tres primeras semanas de grabación.

Por esta razón hay un desfasaje con los tiempos entre lo que sucedió en su momento y lo que ahora se puede ver en televisión: hasta ahora, siguiendo la secuencia de los programas emitidos, los participantes se besaron y el actor le insiste para mantener relaciones sexuales, pero ella se niega rotundamente.

En la denuncia se asegura que a medida que va avanzando el certamen Moyano y Martino mantuvieron relaciones sexuales, pero sin el consentimiento de ella.