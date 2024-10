El Indio Solari, contra Javier Milei: "No todos van detrás del enano de la motosierra"

"Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso (las ideas libertarias). No es que todos fueron como 'El Flautista de Hamelin' y vamos a traer al enano de la motosierra. En realidad lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es todo una pelotudez. Cuando te tiran una mala onda, son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia", sostuvo el músico.

Ante esto, el presidente Javier Milei retuiteó un mensaje en las redes sociales a modo de repuesta al ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Indio Solari: ´’El lujo es vulgaridad´”, dice el mensaje con una frase extraída de la clásica canción “Un poco de amor francés”.

El mensaje adjunta una imagen que muestra la casa del músico en Parque Leloir y sus vuelos en aviones privados, como el que usó para el show en 2017 para ir a Olavarría, en su último show en vivo. En ese concierto murieron dos personas.

Los principales momentos de la entrevista con el Indio

“No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara”, aseguró el artista, que remarcó que es fácil agarrársela con él porque lo tildan de “millonario de izquierda”.

El músico destacó que continuará con su carrera musical porque lo “mantiene vivo” a sus 75 años y le ayuda a luchar contra el Parkinson: “La vejez es una cagada. Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo. Van a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa, es inevitable, y me gusta hacer canciones. Es casi probable que haga una canción por día… Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío. No sirvo para viejo, la decrepitud es un espanto”.

Además, remarcó que “el lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso, es entrar ahí, hacer tu gracia, permitido por aquellos que pagaron una entrada. Es el lugar más cómodo que tenés”.

“A mí la TV no me divierte, pero entiendo que a otro le pueda causar gracia. Me pasa lo mismo con la música: yo no escucho cumbia, no me gusta, no es una cosa que me interese. Pero un artista que mueva gente con ese género, está perfecto, se lo gano, y aparte, quizás la cumbia representa ese mundo que yo no sé representar”, aseguró.

“Yo soy un hippie rocker que se la creyó y que sigue pensando lo mismo. Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son abundancia porque el medio sigue siendo bastante machista. Hay diferencia con lo que era entonces, pero sigue siendo…”, dijo el Indio Solari, atento a los nuevos talentos que surgen en el país.

"El Rock nacional son boleros rápidos. Me han gustado músicos, Gonzalo Palacios. Me gustan unas letras de Charly García o Fito Páez. Cuando escucho, me parecen que están bien con respecto a la media que hay acá. Después hay otras cosas que son espantosas", sostuvo.