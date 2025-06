El llamativo posteo de Benjamín Vicuña: ¿Está esperando un hijo?

“Yo intento criarlos como puedo, usando las herramientas que tengo a disposición, pero básicamente con amor –cuenta–. Nadie te enseña a ser papá. Yo no puedo dar ninguna lección de cómo hacerlo, porque no la recibí. Sólo trato de ponerme en lugar de ellos respecto a los miedos, las ganas y las frustraciones que los puedan invadir. A la vez, intento darles libertades sujetas a ciertos límites. Y hoy resulta difícil, porque en mi caso hay un abanico de edades que lo torna complejo”, supo expresar Benjamín, su rol de padre de 6 hijos.

"Para mí ser papá es el mejor trabajo del mundo, pero es un trabajo, en términos de que son compromisos y demandas grandes.. ¡Ni hablar el de mamá! Claro –observa con un dejo de orgullo– que también hay un reembolso, un resarcimiento emocional, afectivo, en el tiempo, a largo plazo”, reflexionó Vicuña, tiempo atrás, en diálogo con Revista Gente.

"Los junto a todos, hago que coincidan conmigo. No es algo que inventé yo: cada día hay más padres separados con tenencia compartida. En mi caso, si bien me apasiona el rol, no es así. Por mi nacionalidad, mis obligaciones, los viajes laborales, el régimen que mantengo con ellos es de dos fines de semana al mes, más un día a la semana todas las semanas. Y los aprovecho. Además, al mejorar la relación con tus ex, entendés que el trabajo de padre es colaborativo e integral. Somos básicamente un equipo. “¿Podés llevarlo mañana al dentista?”, y si dejás de pelotudear de si te toca o no y podés ayudar, lo hacés. O pedir que te dejen ir a tomar un helado con ellos, si te dan ganas. Cuando las cosas se mueven así, los que salen ganando son ellos", contó Vicuña, sobre su rol de padre.

benjaminvicuna.ok_1750000514_990104111.jpg Benjamín celebró con sus hijos un domingo especial.

benjaminvicuna.ok_1750000539_990104111.jpg Viocuña compartió el Día del padre rodeado del amor de sus hijos.

VICUÑA DESPERTÓ ESPECULACIONES

Pero más allá de la amorosa celebración dominical que compartió con su clan, Benjamín sorprendió con un enigmático posteo en Instagram que generó todo tipo de especulaciones. El actor chileno compartió un mensaje en sus redes en el que decía: “faltan 12 semanas”. Y lo hizo junto a la imagen de la ecografía...

Inmediatamente, al viralizarse la publicación, muchos creyeron que se trataba de una nueva paternidad de Vicuña, fruto de su relación con Anita Espasandin, con quien están en pareja hace 2 años. Pero no... Porque luego se supo que el posteo del artista tiene que ver pura y exclusivamente con Papá por dos, la película que estrenará en tres meses con el coprotagónico de Celeste Cid.

Vicuña posteo ecografía.jpg El intrigante posteo de Vicuña, en el Día del padre.

Firme crítica de Marcela Tauro

"Me pareció de terror... No va a ser papá, juega con eso, la gente le pregunta, para llamar la atención. Me parece mucho, muy desagradable", manifestó Marcela Tauro al aire de Infama, su programa en América. "Me parece horrible y horroroso usar una ecografía de alguien para promocionar una película. Después los morbosos somos nosotros".