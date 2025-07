El llanto de Nico Vázquez por su separación

En el comienzo del programa "LAM" de América TV, el protagonista de "Rocky" brindó una entrevista telefónica con Ángel de Brito en donde dio a explicar los motivos que los llevaron a tomar esa decisión en conjunto “Juntos siempre. Hemos pasado todas así durante 18 años. Con ayuda, terapia, mucha charla y comunicación en nuestra pareja. Con mucho amor. Es una vida. Llega un momento en que pensas que a lo mejor no hay que charlar tanto y tomar rumbos distintos para ver qué pasa”.

NICO 1.mp4

Nico remarcó la necesidad de “sanar cosas que uno tiene” por lo que realizaron terapia de pareja “en donde cada uno tuvo su momento. Transitamos cada momento y tratamos de seguir eligiendonos, pero en un punto no alcanza con el amor y con el día a día”.

Además, el actor remarcó “Soy muy transparente y cuando llegó a un trabajo estoy muy expuesto y si me ven quebrado llorando o encerrado, soy muy emocional. Está bueno en un momento así que no me haga el pelotudo” y explicó por qué se mostraron unidos recientemente “La vida es es eso, no es que te separás y de un día al otro salís corriendo”.

Por otra parte, el protagonista de uno de los éxitos teatrales de la temporada explicó “Llega un momento en que hay que ser valiente para tomar una decisión así, sobre todo cuando hay amor. A mis amigos se los conté primero porque son lo más importante e intenté apoyarme en ellos. Es una decisión difícil que nunca sabés si es para siempre. Necesitás el consejo de un amigo y no sólo de un profesional”.

En otro momento de la nota con de Brito, Vázquez remarcó que la imagen de pareja perfecta generada por los medios y sus seguidores, también se transformó en un factor diferencial “Ya nos molestaba. Ella era perfecta para mí y yo para ella, hasta que dejó de serlo, fue mucho tiempo juntos. Uno trata de quedarse con la mejor y siempre va a ser mi familia. Nunca es lo mejor porque es una mierda salir a contar todo”.

El actor agradeció el acompañamiento permanente de su familia “Mi hermana me dio mucha paz y templanza. Con mis viejos costó porque es una familia ensamblada. Lo manejamos en privado pero los padres iban viendo, porque en los encuentros no estábamos tan demostrativos. La vida. No tiene mucha vuelta”.

NICO 2.mp4

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre ¿Qué hay después de Nico y Gime y Gime y Nico? el actor reflexionó “Ahora concentrarme en mí y dejar de hacerme el boludo con muchas cosas que tengo que sanar. Hay que hacerse cargo”.

“Es algo muy reciente, ella está de gira, nos compramos un departamento hace poco para estar cerquita de CABA porque yo ensayo allá. Hubo mucho viaje y comunicación. Les pasa a todas las parejas. Nosotros somos personas. Cuando llega el momento en que ya no funciona, está bueno ser valiente. Es una mierda esto, me siento avergonzado también de hablar de esto con los temas importantes que hay”, remarcó Vázquez.

nico rocky.avif

Nicolás Vázquez desestimó cualquier rumor de terceros en discordia “Lejos de eso. En este momento de mi vida no me da la nafta para pensar en eso, sino pensar en mí y los 18 años que estuve con una persona”.

Para terminar, el protagonista de Rocky concluyó “Parece que el éxito muestra todo lindo, perdí a mi hermano y a mi suegro. Nos pasó de todo. También nos pasaron mil cosas hermosas. El crecimiento de Gime me dio mucha felicidad. Quiero lo mejor para los dos, ella quiere lo mismo”.