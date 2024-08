El Noticiero de la Gente y Cris Morena Day en la cima del rating

El Cris Morena Day fue un éxito en el canal de las tres pelotas, como así también arrasó con el número de usuarios que vieron en vivo el evento por YouTube durante el día anterior, donde consiguió superar las 370.000 visitas. El evento fue realizado en homenaje a la empresaria por las grandes producciones realizadas como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles.

Embed

El top five

El Noticiero de la gente lideró el rating de Telefe con 9.0 puntos. Melissa lo siguió con 8.3, mientras que Pasión prohibida y Telefe noticias midieron 8.2. Cris Morena Day sumó 8.0 e igualó con "The Floor, la conquista" en El Trece. Además, en el canal del sol, Los 8 Escalones alcanzó los 7.6 para meterse en el top five de lo más visto del día.

Los promedios

Telefe bajó apenas su marca, pero fue lo más visto del día en los promedios con 7.8. El Trece obtuvo 5.8. El Nueve con 2.7 superó por amplia diferencia a América TV con 1.9. TV Pública alcanzó los 0.4. Net TV 0.2 y Bravo TV quedó en último lugar con 0.1.

Televisión-argentina-canales-de-aire.jpg

Yeyo De Gregorio molesto por no ser invitado al Cris Morena Day

“Fue hermoso, me emocioné, me hubiese encantado estar ahí. No iba a decir nada, pero hace muchos años que no me llegan tantos mensajes. En ese escenario hice más de 600 funciones. Con Lali nos subimos ahí juntos por primera vez e hicimos una carrera”, aseguró el actor, durante una entrevista con Socios del Espectáculo.

“Yo no me equivoqué en no estar de acuerdo con Nico Vázquez, pero en mi carrera y en mi nombre me afectó obvio, mucha gente me miró y me dijo ‘con este no te tenías que pelear porque es poderoso’, pero yo no soy así”, consideró Yeyo, pensando que su diferencia con el actor de “Tootsie” podría haber sido la causa de que decidieran no convocarlo.

“Queda una duda, la duda si no me habrán llamado por eso o se olvidaron o creían que no era tan importante en los programas”, sumó De Gregorio, quien se ocupó de aclarar que ya no está peleado con Nico Vázquez.

Para cerrar, dijo que lo vivió con mucha tristeza porque recibió muchos mensajes de fans que esperaban verlo en el evento: “Estoy triste porque dije ‘loco, ese es mi lugar’, ¿Cuántas personas conocés que hayan hecho 600 Gran Rex? Cuando sea grande le voy a contar eso a mis hijos”.