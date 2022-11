El sufrimiento televisivo de Camila Homs

Embed

En el ciclo conducido por Tomás Dente y Pía Slapka le consultaron sobre como fue el regreso a Argentina luego de su separación, y la modelo respondió muy emocionada “No fue fácil. No, no, no. Aparte me pasaron un montón de cosas este año. Tengo un nene de un año y medio y pienso que tiene 15 por todo lo que pasó. Fue un montón”.

Muy sensibilizada por el relato, la actual novia del empresario Charly Benvenuto, confesó “Agradezco que me haya pasado todo lo que me pasó y tener a mis hijos que son la luz de mi vida. Ay, no puedo hablar… Nombro a mis hijos y ya me emociono. Soy re sensible” y reconoció “Mis hijos son todo. Creo que sin ellos, la verdad, no hubiera podido salir como salí”.

Camila y su novio.jpg Camila Homs y su nuevo novio, el empresario Charly Benvenuto

Conmovida por su relato Camila Homs describió la situación que atravesó “Levantarme, verles la carita y decir "tenes que seguir" y aseguró “Mis hijos -Francesca de 4 y Bautista de 1 año- me dan fuerza que me sale y me dice "dale’” concluyó a flor de piel la modelo.