El video de autoayuda de Ivana Nadal que causó indignación: "Puede ser tu hijo que falleció"

Aunque su publicación contiene muchísimos lugares comunes de cualquier libro para el desarrollo personal, un pasaje en particular de su alocución fue la que generó un repudio impensado. “¿Por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés y no analizamos y sanamos ese problema? Muchas veces, uno me va a decir ‘mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’. Quiero que lo sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste”, afirmó Nadal.

Y agregó: “Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico. Puede ser alguien no tan apegado a vos en cuanto a lo familiar, pero cercano a vos en cuanto tu vida. Puede ser que se te haya ido un apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad. Puede que vengas con esta enfermedad hace un montón de años y ahora estés en un pozo depresivo. Puede ser que tu dolor sea estar envuelto en una nube negra, que todo sea oscuro y no haya ni un halo de luz que te de ganas de levantarte. Bueno, laburalo porque estás en esta vida para estar bien, para soltar todos esos dolores”.

Esta publicación que muestra a la conductora vestida con una bata rosa y dirigiéndose a sus seguidores con la vista fija a la cámara, alcanzó más de 830 mil reproducciones. Después que las críticas volvieron su nombre una tendencia en Twitter, Nadal hizo un descargo: “No sé muy bien que está pasando, quien tergiversó mi mensaje. ¿Cómo se construyó esta campaña hacia mí? Hay muchos mensajes cargados de negatividad y odio".

