Todo comenzó cuando Vernaci comenzó a “chicanear” al operador de su ciclo sobre sus vacaciones en Jujuy, como dando a entender que más que disfrutar, en esa provincia se sufre. Sin embargo, en determinado momento, Vernaci fue demasiado lejos y afirmó que “Jujuy es Bolivia”, como dando a entender que es un lugar fuera de la Argentina. Esto suscitó la ira de varios tuiteros, jujeños e incluso del gobernador Gerardo Morales, que hizo declaraciones sobre la conductora.

Tras la tormenta, ella salió al aire este martes con un pedido de disculpas, sin dejar de reivindicar su estilo. “La palabra no es sólo del que la dice sino también del que la escucha. Y si el que la escucha siente algo que le hace ruido, que lo ofende, hay algo en esa palabra que uno tiene que replantearse. Ayer me tocó a mí. Lapidación pública, que me cuelguen en Plaza de Mayo. El lenguaje tiene un sentido y si vos lo dejás en un título nada más, se pierden las risas, el contexto en el que se dijo, y de dónde venías y hacia dónde vas, entonces pega. Está mal, es fuerte”, comenzó diciendo Vernaci.

“Por lo general yo le hablo a mi cofradía, a mis oyentes que ayer entendieron perfectamente lo que estaba diciendo. La chicana que estábamos haciendo entre el operador y yo, ni siquiera un chiste, una chicana. Era una cosa interna. Esto que tendría que haber sido privado, fue público porque nosotros hacemos todo al aire. No se entendió. Se descontextualizó, quizá con mala leche. Por eso, yo le hablo a los que creen que yo odio a Jujuy, a los jujeños, a esa gente le quiero hablar”, continuó.

“No tengo ningún motivo para odiar a determinado pueblo o provincia. no tendría ningún sentido lógico. Si hubo gente que se ofendió por lo que dije, tengo que replantearme lo que dije por eso me puse a disposición del INADI con quienes estuve hablando. Me dijeron qué es lo que se debe hacer, que es lo que corresponde en éstos días en un discurso, en una charla que hacemos pública pero es casi íntima entre nosotros”, explico.

“Yo lamentablemente le hablo a mis oyentes que cuando sintonizan las radios en las estoy, saben con lo que se van a encontrar. Ayer tuvimos un aluvión de nuevos oyentes que vinieron por ese ratito y se volvieron a ir, y que no lo entendieron. Y ustedes les pido disculpas por un chiste que no era ofensivo para nada, porque en ese caso los bolivianos se tendrían que haber ofendido con los jujeños que no quieren ser como ellos… Me parece que estamos en una época en la que esto sucede cada vez más, en la que la lapidación pública que me tocó a mí… Me hago cargo y pido disculpas porque insisto en que la palabra no es sólo de quien la dice sino de quien la escucha, siempre y cuando éste no tenga la mala leche de desglosar un texto, cortarlo, editarlo y colocarlo como un título…”, se defendió La Negra.

“Yo no tengo mucho más para decir porque no creo lo haya hecho con mala intención., o desde un lugar poco amable. Yo no tengo esa relación con mis oyentes ni con la Argentina y quiero aprovechar esta argentinidad, este nacionalismo que ha surgido de pronto para que podamos como patria estar unido y vayamos a disfrutar las bondades de esta provincia hermosa, que de paso no está tan visitada. Dicho este, empecemos el programa”, concluyó, sin terminar de revelar un detalle fundamental para terminar de esclarecer el caso.

Ocurre que, como revelaron los compañeros de radio de Vernaci minutos más tarde, el operador es de origen jujeño, con lo cual todo queda en uno de los típicos casos de humor mal comprendido que suele protagonizar La Negra en la radio.

