Emilia Attias y el Turco Naím confirmaron la separación con un comunicado

A través de las redes sociales, y con la firma de ambos, los artistas confirmaron la ruptura amorosa pero afirmaron que es “de común acuerdo” y que “no hay terceras personas involucradas”.

“Agradecemos no citar nombres que nada tienen que ver con los motivos de esta situación. Y que puedan perjudicar tanto sus vidas personales como las nuestras”, indicaron en el comunicado.

Es que como parte de la noticia que brindó la panelista de LAM se lo involucraba a Nicolás Francella. "Ella llegó un día y lo rajó. Ella parece que está de joda y que la está descociendo. Tiene derecho. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”, sostuvo Yanina.

“Tenemos una relación armónica, una hija en común, mucho amor y respeto por el otro. Solo nosotros sabemos la verdad de lo que atravesamos y hemos decidido mantenerlo en privado. Seguimos siendo una familia y estamos muy sólidos en eso”, concluyeron.

La palabra del Turco Naim, tras su separación de Emilia Attias

El periodista Pablo Layus publicó en su portal un audio que le envió El Turco y en el que durante tres minutos describe los motivos de la separación. “Nos separamos en los mejores términos. Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, produjeron desgaste. Produjeron cosas normales de 20 años y decidimos parar la relación para no herir sentimientos, para que todo quede lindo”, aseguró.

“Nos amamos. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa, tenemos una hija que es lo más lindo que nos dio la vida y la tenemos que cuidar de todas las boludeces que dicen”, afirmó sobre los rumores de infidelidad que llevaron a que se terminara su vínculo sentimental.

“No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia de la V metida en el medio, eso es otro bolazo. Es una amiga de toda la vida que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo y soy muy amigo de Pablo Goicoechea, que es el marido. No tengo nada que ver con nada”, expresó, rotundo, despegando ambos nombres del medio.