Entre lágrimas, Abel Pintos contó el drama que vivió su familia por el temporal

Pintos, oriundo de Ingeniero White, zona portuaria de Bahía Blanca, expresó que “el dolor y la tristeza, en algunos momentos la desesperación es total”, en referencia a que su mamá reside en la ciudad, un hermano, sobrinos y hasta su abuela.

“Mi familia me cuenta que es una desolación absoluta. No lo pueden creer. Mi mamá vive en pleno centro y estuvo casi dos días encerrada en su departamento y recién hoy pudo salir y camina por las calles de una ciudad que no reconoce. Los comercios destruidos“, afirmó el cantante.

Pintos recordó la devastación ocurrida hace poco más de un año en la ciudad y consideró que la catástrofe de este fin de semana fue peor. “Me pude comunicar con mi hermano y me mandó un mensaje en el que me dijo: ‘Esto es muchas veces más grande de lo que fue la tormenta ‘. No me entra en la cabeza, no me lo puedo imaginar”, reflexionó.

“Gracias a Dios todos ellos están bien pero ese golpe anímico es enorme, es un desconcierto muy grande y una desesperanza porque esto va a llevar mucho tiempo que se reactive”, agregó el cantante a TN.

Abel Pintos foto reportaje.jpg Abel Pintos lamentó el temporal que afectó a Bahía Blanca.

En cuanto a su respuesta ante la crisis, el cantante explicó que desde el primer momento se puso en contacto con un grupo de WhatsApp conformado por artistas y otras personas con recursos para colaborar. “Desde ya que desde el minuto uno el grupo está activo y mucha gente que está allá ya está trabajando activamente”, dijo. Además, Pintos comprometió parte de los fondos de sus próximos conciertos para ayudar a la ciudad, con el objetivo de contribuir tanto a la recuperación inmediata como a la futura.

La conversación culminó con una nota de tristeza y empatía, en la que el cantante señaló la devastación personal de quienes perdieron todo: “Sobre todo la gente, la gente que perdió literalmente todo, gente desaparecida”, expresó con lágrimas. La emoción de Pintos al hablar de su lugar natal quedó patente cuando mencionó cómo la ciudad que conocía ya no era reconocible, lo que generó una sensación de pérdida aún más profunda.

Las lluvias torrenciales que comenzaron en la madrugada del 7 de marzo en Bahía Blanca dejaron una estela de destrucción sin precedentes. El temporal, que rápidamente se convirtió en una catástrofe natural, provocó graves inundaciones en toda la ciudad, afectando a miles de personas y causando pérdidas materiales incalculables. Hasta el momento, se contabilizaron al menos 13 muertos, más de 1.000 evacuados y un número aún indeterminado de viviendas, comercios e infraestructuras dañadas.