¿Es argentino el mejor libro sobre Los Beatles?

Por eso Los Beatles En el Final (1967-1972) llega a complementar los asentado en Los Beatles Desde el Comienzo (1962-1966), editado dos años atrás por Planeta, y se convierte así en la que quizá sea la bibliografía obligatoria sobre la banda editada en castellano hasta la fecha.

“Yo comencé a amar la música cuando me fanaticé con Queen y me enteré leyendo una Pelo que iban a venir a la Argentina a tocar a 10 cuadras de mi casa, en Mar del Plata. Fue el milagro de mi vida”, le cuenta a POPULAR Fernando Blanco, que ahora da rienda suelta a su beatlemanía con su banda Nube 9 en diversos puntos del país.

“Este es el segundo libro que escribimos en realidad solamente la editorial nos pidió que lo dividamos en dos porque era muy largo”, explica el experimentado Marchi –autor de algunas de las biografías imprescindibles del rock local- en referencia a que el objetivo del dúo, que buscaron ampliar el trabajo que hicieron en 2009 con Beatlend.

“Fue una buena idea dividirlo en dos épocas bien marcadas: de 1962 a 1966 donde se ven todas las influencias que tuvo el grupo, su crecimiento y el principio de una evolución; y de 1967 a 1971 donde los Beatles se convierten en animales de estudio, dejan de hacer giras y se transforman en artistas que llevan su música a un nivel que todavía seguimos disfrutando”, agrega Blanco en un café de Palermo, donde hablaron con POPULAR. Con respecto a la inconmensurable cantidad de datos sobre cada uno de los pasos que dio la banda en ese tramo final de su carrera, la pregunte es inevitable: ¿cuántos libros sobre ellos leyeron para poder escribir esta obra? “Yo te diría qué 50 pero en realidad es sin-cuenta”, dice entre risas, Marchi, y agrega: “Nosotros encaramos el trabajo desde tres puntos: uno, los datos que todo el mundo sabe sobre Los Beatles pero que no se pueden dejar de contar, otro es el conocimiento que tenemos nosotros de haber leído tantos artículos y haber visto películas y documentales; y finalmente encarar las preguntas que siempre nos intrigaron y que nos obligaron a investigar sobre la banda. Yo siempre digo que el nuestro es un libro que contiene el saber de todos los libros juntos y cuando veo lo que hicimos me doy cuenta de que es más que eso porque siempre buscamos darle algo nuevo a una cosa que nadie se hubiera fijado antes

“La verdad es con Sergio intentamos considerar algunos libros de cabecera cada uno, que sabemos que son fuentes confiables, algunos en inglés y otros en castellano; pero también es mucho lo que aportamos nosotros porque tenemos toda una vida de escucharlos, de estudiarlos, de analizarlos. Yo, por mi parte, toco música de los Beatles con mi banda todos los fines de semana y Sergio es baterista así que lo analizamos desde el punto de vista musical, pero además, su lado periodístico le permite no sólo escribir sino también interpretar el fenómeno y analizar las canciones”, agrega Blanco. “Es una investigación que va disco a disco, canción a canción, tratando de echar luz sobre el origen de las letras, las ideas, la melodía, las influencias (cuando las hubo), cómo grabaron, cómo lo hicieron… Y eso nos llevó muchas veces a debatir sobre muchos temas”, completa. ¿Quién separó a Los Beatles, Linda McCartney o Yoko Ono?

“La persona que lea el libro se va a dar cuenta de qué, y no quién, fue lo que provocó la separación de Los Beatles. Cuando leés la historia, entendés el costado musical y te vas dando cuenta cómo es que ellos fueron separando sus caminos, a crecer y a convertirse en unidades muy poderosas. John y Paul crecen de una determinada manera que hace que sus caminos comiencen a bifurcarse; pero además hubo negocios y egos que también conspiraron. También aparece la imagen de George Harrison que crece y trata de hacerse un lugar. La etiqueta Beatle ya no podía contener tanto talento”, explica Blanco. “Mi teoría es que John mete a Yoko casi a propósito porque era el líder y creador del grupo pero después de un período medio aletargado ve cómo Paul se ha convertido en una suerte de líder de facto durante su ausencia y entonces dice ´a mí Los Beatles me importa poco porque ahora estoy con Yoko´ y eso se ve durante el año 1969 cuando graban Abbey Road: allí John se la pasa haciendo sus propias cosas con Yoko y prácticamente colabora muy poco con los temas de los otros; y así da el primer paso hacia la separación”, agrega el músico, que elige a “Rubber Soul” como su favorito de la discografía de la banda de Liverpool.

“Para mí es una manera en la que podés ver todo el pasado de los Beatles, sus influencias, todo lo que habían hecho y de alguna manera proyectar todo lo que llegaría en los años venideros. No quiere decir que es el mejor pero si me das a elegir, es ese”, justifica

“Abbey Road es mi favorito de todos los tiempos, comparado con cualquiera. No hay mejor disco que ese”, alega Marchi, que conoció a Los Beatles en sus primeros años de vida. “Yo escuchaba de chico toda clase de música. En esa época escuchar Los Beatles no era bien visto por mi viejo, pero ya en la época en la que miraba dibujitos animados escuché el llamado de la selva. Eso fue una epifanía en una casa en la que mi mamá escuchaba a la Orquesta Caravelli. Me llenaba de alegría oír su música”, recuerda.

¿Terminó antes de tiempo la carrera de Los Beatles?

“Es difícil saberlo, pero, para mí, terminó cuando tenía que terminar, con un final que no fue del modo que tenía que ser y, como si fuera una película en la que el final está cronometrado, no se pasó ni un minuto”, reconoce Marchi.

“Para mí, es como si el mejor campeón de todos los tiempos se retirara en el momento exacto. A mí me hubiera gustado que sigan pero se retiraron bien”, agrega Blanco. Entre algunos de los tópicos que toca este segundo volumen, se puede leer cómo ellos se negaban a grabar algunos hits que les conseguía el productor George Martin. “Ellos sentían que el tema ´How do you do it´ no los representaba y además una de las ambiciones más grandes de John y Paul era ser compositores, por lo que se negaron a grabarlo y se lo regalaron a Gerry and the Peacemakers. Ellos sentían que eran una banda más rockera y no podían grabar temas pop a pesar de que George Martin los presionara, porque sabía que era un número uno fijo. Tuvieron entre diez y quince canciones que repartieron entre otros autores como “A world without love” que se la dieron a Peter & Gordon y se convirtió en un hitazo; o “I wanna be your man”, que se lo cedieron nada menos que a los Rolling Stones.

“El año pasado hicimos un ciclo de Beatles para chicos en las vacaciones de invierno en el que tocábamos para ellos y después les dábamos instrumentos de percusión, y eso nos demostró que es un grupo multitarget porque tienen una alegría contagiosa, un grito de libertad. Ellos hicieron que el rock dejará de ser algo exclusivamente norteamericano, y lo universalizaron”, recuerda Blanco como reflexión final.