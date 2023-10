La tensa situación, de la que se habló mucho durante los últimos días de la semana, comenzó cuando Andy Kusnetzoff planteó a sus cinco invitadas -Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía "Jujuy" Jiménez- una de las consignas de la noche. El conductor le pidió a las presentes que dieran un paso al frente si “habían tenido una noche inolvidable”; fue en ese momento en el que la actriz famosa por sus "rimas" tomó la iniciativa contó una situación que vivió con Rincón durante una fiesta organizada por Moria Casán en temporada en Mar del Plata.

Mientras desarrollaba su historia Belén Francese le preguntó a Andrea Rincón si recordaba lo que había pasado aquella noche, en la que -mientras la consolaba por un desamor- se le había acercado con la intención de darle un beso.

A pesar de que ambas se mostraron distendidas e hicieron un divertido ida y vuelta, en un momento la situación tuvo un giro inesperado cuando una de las protagonistas se ofendió pro el relato “Perdón, pero lo que hiciste recién a mí no me parece. Primero, porque sabés que lo que dijiste no fue así" -comentó visiblemente molesta Andrea Rincón- "Me parece que querer decir que yo te insinué. ¿Lo estás inventando para qué? Lo que vos estás haciendo Belén no se hace” le planteó la actriz a su colega.

Pero el tenso momento para todos los presentes no terminó ahí, ya que Andrea Rincón arremetió: “Primero, si te equivocaste, pedime disculpas porque yo a eso no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. Lo único que yo hice fue ir a consolarte, porque vos no estabas bien”.

En ese momento, Andy Kusnetzoff intentó manejar la situación que se había desbordado y le puso el cuerpo al enfrentamiento con un “Ya está, ya está”.

Si bien, la calma volvió a reinar entre las invitadas -recordemos que la grabación debió detenerse varias horas- cuando la ex participante de la edición 2007 de "Gran Hermano"contó su reciente conversión al cristianismo, Belén Francese no pudo contener su comentario irónico “Tendrías que imitar a Jesús que era más pacífico”.

La palabra de Graciela Alfano

Graciela Alfano, una de las involuntarias testigos de la discusión, contó su versión de lo sucedido "cuando Belén empieza a contar algo no sabía si podía decir lo que quería, pero se acerca a Andrea y parecía que no había problema en contar. Después de eso hubo un silencio y se vio al rato que Andrea se puso a llorar y angustiarse mucho. De verdad se vio esa angustia, porque pensó que lo que se habló le podía hacer daño".

"Grace" agregó que "Las dos intentaban aclarar una situación que vivieron hace muchos años y no llegaban a un entendimiento por las versiones que tenían"

Para terminar, Graciela Alfano con†ó una intimidad de la reacción del conductor de "PH Podemos Hablar" "Andy no podía creer. Él dijo muchas veces que era un programa difícil, y eso que es un tipo que está muy canchero. Se sacó el saco y diciendo que eso fue un enorme esfuerzo".