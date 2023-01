Escándalo en Gran Hermano 2022: Ariel se desnudó en el patio

El acto desagradable de Ariel - - GH2022 GranHermano.mp4

Hace un par de días, Walter "Alfa" relató a sus compañeros sobre esta polémica actitud de Ariel en el patio de la casa "Se quedó en bolas, en pelotas en el sillón, apoyó los huevos y el cu*o en el sillón. Se sentó, se sacó el short y se quedó en pelotas en el medio del sillón, se quedó en bolas arriba de ese sillón" se quejó el veterano participante, algo con lo que Julieta coincidió y manifestó haber presenciado hacer eso algunas veces.

Alfa vs. Ariel, al desnudo

"Hermano hay que cambiarse en el baño, ese sillón lo usan todos, no te podes sentar en bolas, en culo en la silla donde se sientan todos" lo increpó Walter, a lo que Ariel respondió "No me hinches las pelot.. Estoy limpio Alfa", a lo que el más veterano de la casa insistió "Estas en bolas en una silla que después usan todos"

Ariel Ansaldo al desnudo en "Gran Hermano 2022"

"Me cambio todos los días ¿Es muy asqueroso" le consultó Ariel a Maxi, quien le respondió sin vueltas "Y hay muchos que si le da asco" ¿en serio loco? repreguntó incrédulo Ansaldo.

"Poné una toalla abajo. Te digo porque lo escuché y aparte a mi un poco me da también..." agregó el novio de Juliana Diaz

Ah, bueno...son cosas que no me doy cuenta....todos los días me cambio ahí...no pasa nada" terminó diciendo el parrillero, mientras se iba del patio de la casa.